В Верховном суде Польши не хватило кворума, чтобы Общее собрание судей приняло постановление по ситуации в Конституционном суде. Как сообщает RMF24, внеочередное заседание на вторник созвал первый президент Верховного суда Збигнев Капиньский.

Часть судей не приняла участия в собрании

Перед началом собрания 28 судей заявили, что не будут в нем участвовать. По словам Капиньского, из-за позиции части судей, назначенных до 2017 года, кворума не было в Гражданской и Уголовной палатах Верховного суда.

В то же время 55 судей, собравшихся во вторник, поддержали постановление Коллегии Верховного суда. Этот орган принял позицию по событиям вокруг Конституционного суда, которую опубликовали на сайте Верховного суда одновременно с началом внеочередного Общего собрания.

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Позиция Коллегии Верховного суда

Коллегия выразила решительный протест против действий, которые, по ее мнению, подрывают конституционные основы функционирования судебной власти. В частности, в постановлении говорится о попытке отстранить от работы председателя Конституционного суда Богдана Свенчковского. Коллегия считает, что такие действия произошли без необходимого правового основания и вне установленных процедур.

Также в документе отмечается, что судья с наибольшим стажем может руководить работой Конституционного суда только при наличии вакансий на должностях председателя и заместителя председателя. По мнению Коллегии, таких оснований нет, поэтому исполнение полномочий председателя было поручено неуполномоченному лицу.

Коллегия также заявила о риске того, что решения с участием судей, избранных Сеймом, но не принесших присягу перед президентом Польши, могут не признать решениями Конституционного суда. В постановлении указано, что правовой статус таких судей недостаточно выяснен. Коллегия призвала все государственные органы соблюдать Конституцию и законы и не совершать действий, способных углубить конституционный кризис.

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