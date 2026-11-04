В Армении задержали миллиардера и лидера пророссийской оппозиции Самвела Карапетяна

В Армении задержали бизнесмена-миллиардера Самвела Карапетяна, возглавляющего оппозиционную пророссийскую партию «Сильная Армения». Задержание произошло после проведения обыска.

Миллиардер Самвел Карапетян и десятки связанных с ним лиц были арестованы в среду в результате того, что крупнейшая оппозиционная группа Армении, которую он возглавляет, назвала попыткой правительства заставить его прекратить блокирование принятия новой конституции, принятия которой требует Азербайджан.

Аресты произошли после обысков, проведенных различными правоохранительными органами в их домах и офисах, а также в штаб-квартире альянса «Сильная Армения» в Ереване.

Следственный комитет сообщил, что утром были проведены рейды в 65 различных местах, и предъявил Карапетяну и 35 другим лицам обвинения в мошенничестве, хищении и отмывании денег. В частности, следствие утверждает, что Карапетян возглавлял преступную группировку, которая незаконно присвоила более 23 миллиардов драмов (64 миллиона долларов) из национальной электроэнергетической компании Армении.

Российско-армянский магнат уже провёл шесть месяцев в тюрьме в прошлом году по многочисленным уголовным обвинениям, выдвинутых против него после того, как в июне 2025 года он осудил репрессии премьер-министра Никола Пашиняна против Армянской Апостольской Церкви.

Следственный комитет заявил, что в рамках расследования было арестовано в общей сложности 36 человек. Сразу не было ясно, будет ли среди них племянник и правая рука Карапетяна Нарек.

Последний возглавляет парламентскую фракцию «Сильная Армения», вторую по величине в Национальном собрании Армении. Следователи также провели обыск в его доме в Ереване.

«Они попытаются арестовать десятки или сотни наших людей, — сказал Нарек Карапетян журналистам после обыска. — Мы снова пройдем через тот же процесс».

Карапетян утверждал, что эти репрессии являются частью усилий Пашиняна по обеспечению одобрения парламентом его проекта новой армянской конституции. Он заявил, что «Сильная Армения» будет и дальше противостоять референдуму по конституции, которую, по его мнению, навязывает стране её заклятый враг.

Самвел Карапетян владеет в РФ группой компаний «Ташир» и сетью ТРЦ «Рио». В Армении его ранее обвинили в публичных призывах к захвату власти и нарушении территориальной целостности страны; по этому делу он находился под подпиской о невыезде.

Об этом сообщает армянская служба «Радио Свобода».

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