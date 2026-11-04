亚美尼亚逮捕了亿万富翁、亲俄反对派领袖萨姆韦尔·卡拉佩蒂扬

亚美尼亚逮捕了亿万富翁商人萨姆韦尔·卡拉佩蒂扬，他领导着亲俄反对党“强大亚美尼亚”。此次逮捕是在搜查行动之后进行的。

周三，亿万富翁萨姆韦尔·卡拉佩蒂扬及其数十名关联人员被捕，起因是他领导的亚美尼亚最大反对派团体 称这是政府试图迫使其停止阻挠新宪法的通过——而通过该宪法是阿塞拜疆的要求。

在多家执法机构对他们的住所、办公室以及位于埃里温的“强大亚美尼亚”联盟总部进行搜查后，上述人员被捕。

调查委员会表示，当天上午在65处不同地点进行了突击搜查，并指控卡拉佩蒂安及另外35人涉嫌诈骗、贪污和洗钱。 具体而言，调查方称卡拉佩蒂扬领导了一个犯罪团伙，该团伙从亚美尼亚国家电力公司非法侵吞了超过230亿德拉姆（6400万美元）。

这位俄裔亚美尼亚商人去年因多项刑事指控已在监狱中度过了六个月， 这些指控源于他在2025年6月谴责总理尼科拉·帕希尼扬对亚美尼亚使徒教会的镇压。

调查委员会表示，在此次调查中共有36人被捕。目前尚不清楚卡拉佩蒂安的侄子兼得力助手纳雷克是否在其中。

纳雷克领导着“强大亚美尼亚”议会党团，该党团是亚美尼亚国民议会中规模第二大的党团。调查人员还搜查了他在埃里温的住所。

“他们会试图逮捕我们数十甚至数百人，”纳雷克·卡拉佩蒂安在搜查结束后对记者说，“我们将再次经历同样的过程。”

卡拉佩蒂扬声称，这些镇压行动是帕希尼扬为确保议会通过其起草的亚美尼亚新宪法草案所做努力的一部分。 他表示，“强大亚美尼亚”党将继续反对就该宪法举行全民公投，因为他认为这是该国的死敌强加给国家的。

萨姆韦尔·卡拉佩蒂扬在俄罗斯拥有“塔希尔”集团及“里奥”购物中心连锁。 此前，他在亚美尼亚被指控公开呼吁夺取政权并破坏国家领土完整，因该案他曾被勒令不得离境。

据“自由电台”亚美尼亚语部报道。

这位著名的俄罗斯亿万富翁在试图逃离俄罗斯时被捕。

俄罗斯官员被没收了价值1000亿卢布的财产。

莫斯科警方以谋杀罪名逮捕了一名“幕后”亿万富翁及寡头克里莫夫的合伙人

关注我们在