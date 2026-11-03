W Sądzie Najwyższym Polski zabrakło kworum, aby Zgromadzenie Ogólne Sędziów mogło podjąć uchwałę w sprawie sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Jak informuje RMF24, nadzwyczajne posiedzenie na wtorek zwołał pierwszy prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński.

Część sędziów nie wzięła udziału w zgromadzeniu

Przed rozpoczęciem zgromadzenia 28 sędziów oświadczyło, że nie weźmie w nim udziału. Według Kapińskiego, ze względu na stanowisko części sędziów powołanych przed 2017 rokiem, nie było kworum w Izbach Cywilnej i Karnej Sądu Najwyższego.

Jednocześnie 55 sędziów, którzy zebrali się we wtorek, poparło uchwałę Kolegium Sądu Najwyższego. Organ ten przyjął stanowisko w sprawie wydarzeń wokół Trybunału Konstytucyjnego, które opublikowano na stronie Sądu Najwyższego równocześnie z rozpoczęciem nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego.

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Stanowisko Kolegium Sądu Najwyższego

Kolegium wyraziło stanowczy protest przeciwko działaniom, które jego zdaniem podważają konstytucyjne podstawy funkcjonowania władzy sądowniczej. W szczególności w uchwale mowa jest o próbie odsunięcia od pracy prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego. Kolegium uważa, że działania te miały miejsce bez niezbędnej podstawy prawnej i poza ustalonymi procedurami.

W dokumencie wskazano również, że sędzia z najdłuższym stażem może kierować pracą Trybunału Konstytucyjnego jedynie w przypadku wakatów na stanowiskach prezesa i wiceprezesa. Zdaniem Kolegium nie ma takich podstaw, dlatego wykonywanie uprawnień prezesa powierzono osobie nieuprawnionej.

Kolegium oświadczyło również, że istnieje ryzyko, iż orzeczenia z udziałem sędziów wybranych przez Sejm, którzy nie złożyli przysięgi przed prezydentem Polski, mogą nie zostać uznane za orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. W uchwale wskazano, że status prawny takich sędziów nie został dostatecznie wyjaśniony. Kolegium wezwało wszystkie organy państwowe do przestrzegania Konstytucji i ustaw oraz do niewykonywania działań mogących pogłębić kryzys konstytucyjny.

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