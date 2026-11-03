W Niemczech w 2025 roku zarejestrowano 670 przestępstw antysemickich sklasyfikowanych jako motywowane islamizmem. To o 6% więcej niż w 2024 roku, gdy odnotowano 631 takich przypadków, informuje Jerusalem Post, powołując się na odpowiedź rządu federalnego na interpelację parlamentarną.

Wzrost po 7 października

Zapytanie do rządu złożyła deputowana do Bundestagu z Partii Zielonych Lamya Kaddor. Parlamentarny sekretarz stanu Christoph de Vries przytoczył dane z systemu rejestracji przestępstw motywowanych politycznie KPMD-PMK.

Z danych wynika, że w 2022 roku w kraju odnotowano 16 antysemickich przestępstw motywowanych islamizmem. Od 1 stycznia do 6 października 2023 roku było 33 takich przypadków, a w ciągu trzech miesięcy po 7 października — 331. W 2024 roku ich liczba niemal podwoiła się do 631, a w 2025 roku wyniosła 670.

Jakie przestępstwa odnotowała policja

WELT AM SONNTAG, który otrzymał zestawienie Federalnego Urzędu Kryminalnego Niemiec, podał, że niemal połowa przypadków dotyczyła używania symboliki zakazanych organizacji, w tym Hezbollahu i grupy Państwo Islamskie. Organy ścigania rejestrowały również antysemickie graffiti, zniewagi i groźby.

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Najpoważniejszym przypadkiem był atak nożem na hiszpańskiego turystę w berlińskim Pomniku Pomordowanych Żydów Europy w lutym 2025 roku. Według BKA zakwalifikowano go jako usiłowanie zabójstwa; napastnikiem był Syryjczyk.

Statystyki ogólne

Łącznie w Niemczech w 2025 roku zarejestrowano 6 548 przestępstw antysemickich we wszystkich kategoriach ideologicznych. W 3 163 przypadkach, czyli 48,3%, odnotowano związek z Izraelem. Największą kategorią ideologiczną pozostał prawicowy ekstremizm.

Lamya Kaddor oświadczyła, że należy zdecydowanie przeciwdziałać islamistycznemu antysemityzmowi, nie obejmując muzułmanów zbiorowym podejrzeniem. Podkreśliła potrzebę skutecznej prewencji, rzetelnych danych i współpracy ze społecznościami muzułmańskimi. Rząd zaznaczył również, że Niemiecka Konferencja Islamu od 2011 roku poświęca szczególną uwagę walce z antysemityzmem.

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