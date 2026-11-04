W USA spiker Izby Reprezentantów Mike Johnson nie planuje ubiegać się o stanowisko lidera republikańskiej mniejszości po utracie przez partię większości w izbie, informuje The Guardian, powołując się na kilka doniesień.

Zmiana przywództwa republikanów

Według publikacji decyzja Johnsona otwiera rywalizację o stanowisko najwyżej postawionego republikanina w Izbie Reprezentantów. Może je objąć ten członek partii, który uzyska niezbędne poparcie kolegów.

Doniesienia o zamiarze Johnsona pojawiły się po porażce Partii Republikańskiej w wyborach połówkowych. The Guardian zaznacza, że republikanie stracili większość w izbie.

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Możliwa rywalizacja o stanowisko

Krótko wcześniej Fox News, powołując się na dwie osoby zaznajomione z sytuacją, poinformował, że republikański kongresmen z Ohio Jim Jordan, przewodniczący Komisji Sądownictwa Izby Reprezentantów, planuje spróbować odsunąć Johnsona i stanąć na czele republikańskiej mniejszości.

Jordan już wcześniej ubiegał się o najwyższe stanowisko republikanów w Izbie Reprezentantów po tym, jak Kevin McCarthy stracił stanowisko spikera w 2023 roku. Wówczas Jordan nie zdołał zdobyć wystarczającej liczby głosów członków izby.

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