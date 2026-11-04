В США спикер Палаты представителей Майк Джонсон не планирует добиваться поста лидера республиканского меньшинства после потери партией большинства в палате, сообщает The Guardian со ссылкой на несколько сообщений.

Смена руководства республиканцев

По данным издания, решение Джонсона открывает борьбу за пост самого высокопоставленного республиканца в Палате представителей. Его сможет занять тот член партии, который заручится необходимой поддержкой коллег.

Сообщения о намерении Джонсона появились после поражения Республиканской партии на промежуточных выборах. The Guardian отмечает, что республиканцы потеряли большинство в палате.

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Возможная борьба за пост

Незадолго до этого Fox News со ссылкой на двух осведомленных о ситуации людей сообщил, что конгрессмен-республиканец от Огайо Джим Джордан, председатель юридического комитета Палаты представителей, планирует попытаться сместить Джонсона и возглавить республиканское меньшинство.

Джордан уже претендовал на высший пост республиканцев в Палате представителей после того, как Кевин Маккарти лишился должности спикера в 2023 году. Тогда Джордан не смог набрать достаточного количества голосов членов палаты.

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