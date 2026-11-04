Джонсон не домагатиметься посади лідера меншості — The Guardian

У США спікер Палати представників Майк Джонсон не планує домагатися посади лідера республіканської меншості після втрати партією більшості в палаті, повідомляє The Guardian з посиланням на кілька повідомлень.

Зміна керівництва республіканців

За даними видання, рішення Джонсона відкриває боротьбу за посаду найвищого за рангом республіканця в Палаті представників. Її зможе обійняти той член партії, який заручиться необхідною підтримкою колег.

Повідомлення про намір Джонсона з’явилися після поразки Республіканської партії на проміжних виборах. У The Guardian зазначають, що республіканці втратили більшість у палаті.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Можлива боротьба за посаду

Незадовго до цього Fox News із посиланням на двох обізнаних із ситуацією людей повідомив, що конгресмен-республіканець від Огайо Джим Джордан, голова юридичного комітету Палати представників, планує спробувати усунути Джонсона та очолити республіканську меншість.

Джордан уже претендував на найвищу посаду республіканців у Палаті представників після того, як Кевін Маккарті втратив посаду спікера у 2023 році. Тоді Джордан не зміг набрати достатньої кількості голосів членів палати.

Читай нас у