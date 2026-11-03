德国2025年登记了670起被归类为具有伊斯兰主义动机的反犹违法行为。与2024年的631起相比，这一数字增加了6%，《耶路撒冷邮报》报道称，消息援引德国联邦政府对议会质询的答复。

10月7日后的增长

绿党联邦议院议员拉米娅·卡多尔向政府提出了质询。议会国务秘书克里斯托夫·德·弗里斯引用了政治动机犯罪登记系统KPMD-PMK的数据。

数据显示，德国2022年记录了16起具有伊斯兰主义动机的反犹犯罪。2023年1月1日至10月6日期间，此类案件有33起，而10月7日后的三个月内则有331起。2024年，其数量几乎翻倍至631起，2025年为670起。

警方记录了哪些违法行为

获得德国联邦刑事警察局分类数据的《星期日世界报》报道，近一半案件涉及使用被禁组织的标志，包括真主党和“伊斯兰国”组织。执法人员还记录了反犹涂鸦、侮辱和威胁。

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最严重的案件是2025年2月在柏林欧洲被害犹太人纪念碑发生的一起针对西班牙游客的持刀袭击。根据BKA的数据，该案被定性为谋杀未遂；袭击者是一名叙利亚人。

总体统计数据

2025年，德国共登记了6,548起所有意识形态类别的反犹违法行为。其中3,163起，即48.3%，被记录为与以色列有关。右翼极端主义仍是最大的意识形态类别。

拉米娅·卡多尔表示，必须坚决打击伊斯兰主义反犹主义，同时不应对穆斯林施加普遍怀疑。她强调，需要有效的预防措施、可靠的数据以及与穆斯林社群的合作。政府还指出，德国伊斯兰会议自2011年以来一直特别关注打击反犹主义。

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