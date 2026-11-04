2026年美国选举：哪些人首次当选国会议员和州长

2026年11月3日举行的美国国会中期选举产生了若干具有历史意义的结果。

多位政界人士首次跻身该国最高国家公职。

在佐治亚州，民主党人基莎·兰斯·博托姆斯赢得胜利。她成为首位当选美国州长的黑人女性。此前，这位女政治家曾担任亚特兰大市长。

在新墨西哥州，拉古纳-普韦布洛族代表黛布·霍兰德赢得了州长选举。她成为首位当选该职位的美洲原住民女性。 此前，霍兰德曾在乔·拜登政府中担任美国内政部长。

明尼苏达州也创下了一项历史性纪录。 该州副州长佩吉·弗莱纳根（属于奥吉布瓦族）在参议院选举中获胜。她成为首位当选美国国会参议院议员的美洲原住民女性。

在新罕布什尔州，民主党人克里斯·帕帕斯当选参议员。他成为首位公开出柜并当选美国参议员的同性恋者。

与此同时，阿拉斯加州的计票工作仍在进行中。 民主党人玛丽·佩尔托拉正与现任共和党参议员丹·沙利文角逐参议院席位。若获胜，她将成为首位当选进入国会参议院的阿拉斯加原住民女性。

由此可见，2026年中期选举对女性、原住民及LGBTQ+群体在美国政坛的代表性具有里程碑意义。

值得一提的是，乌克兰裔的弗吉尼亚州第7选区美国众议员叶夫根·温德曼成功连任国会席位。他以压倒性优势击败了共和党候选人道格·A·奥利凡特。

民主党在此次中期选举中赢得了足够的席位，从而控制了美国众议院和参议院。 中国社交媒体用户对这一结果反应不一：一部分人批评美国政治体制，另一些人则讨论唐纳德·特朗普总统今后的政治影响力可能会如何影响北京的利益。

据Decision Desk HQ的预测，在美国蒙大拿州第1选区众议院席位的竞选中，民主党人萨姆·福尔斯塔格胜出。在争夺该空缺席位的角逐中，他领先于共和党候选人亚伦·弗林特。

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