Wybory w USA w 2026 r.: kto po raz pierwszy zdobył mandaty w Kongresie i stanowiska gubernatorów
Wybory uzupełniające do Kongresu Stanów Zjednoczonych, które odbyły się 3 listopada 2026 roku, przyniosły kilka historycznych wyników.
Kilku polityków po raz pierwszy objęło najwyższe stanowiska państwowe w kraju.
W Georgii zwyciężyła demokratka Kisha Lance Bottoms. Stała się pierwszą kobietą o ciemnym kolorze skóry wybraną na gubernator stanową w USA. Wcześniej polityk ta stała na czele Atlanty.
W Nowym Meksyku wybory na gubernatora wygrała Deb Holland – przedstawicielka ludu Laguna-Pueblo. Została pierwszą kobietą pochodzącą z rdzennych ludów Ameryki, wybraną na to stanowisko. Wcześniej Holland kierowała Departamentem Spraw Wewnętrznych USA w administracji Joe Bidena.
Kolejny historyczny wynik odnotowano w Minnesocie. Zwycięstwo w wyborach do Senatu odniosła wicegubernator stanu Peggy Flanagan, należąca do plemienia Ojibwe. Stała się pierwszą kobietą pochodzącą z rdzennych ludów Ameryki, wybraną do izby wyższej Kongresu.
W New Hampshire na senatora wybrano demokratę Chrisa Pappasa. Stał się on pierwszym otwarcie homoseksualnym mężczyzną, który zdobył miejsce w Senacie USA.
Tymczasem na Alasce nadal trwa liczenie głosów. Demokratka Mary Peltola walczy o miejsce w Senacie z urzędującym republikańskim senatorem Danem Sullivanem. W przypadku zwycięstwa zostanie pierwszą kobietą pochodzącą z rdzennych ludów Alaski, wybraną do izby wyższej Kongresu.
W ten sposób wybory uzupełniające w 2026 roku stały się przełomowe dla reprezentacji kobiet, rdzennej ludności oraz społeczności LGBTQ+ w amerykańskiej polityce.
Przypomnijmy, że pochodzący z Ukrainy Jewhen Windman, członek Izby Reprezentantów USA z 7. okręgu wyborczego w stanie Wirginia, został ponownie wybrany do Kongresu. Odniósł przekonujące zwycięstwo nad kandydatem Partii Republikańskiej, Dougiem A. Ollivantem.
Demokraci zdobyli wystarczającą liczbę mandatów, aby przejąć kontrolę nad Izbą Reprezentantów i Senatem USA w wyborach uzupełniających. Chińscy użytkownicy mediów społecznościowych zareagowali na ten wynik w różny sposób: część krytykowała amerykański system polityczny, inni dyskutowali o tym, jak dalszy wpływ polityczny prezydenta Donalda Trumpa może wpłynąć na interesy Pekinu.
W Stanach Zjednoczonych, według prognozy Decision Desk HQ, demokrata Sam Forstag wygrywa wybory do Izby Reprezentantów z 1. okręgu wyborczego w stanie Montana. Wyprzedza on kandydata Partii Republikańskiej Aarona Flinta w walce o wolny mandat.