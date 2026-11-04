Wybory uzupełniające do Kongresu Stanów Zjednoczonych, które odbyły się 3 listopada 2026 roku, przyniosły kilka historycznych wyników.

Kilku polityków po raz pierwszy objęło najwyższe stanowiska państwowe w kraju.

W Georgii zwyciężyła demokratka Kisha Lance Bottoms. Stała się pierwszą kobietą o ciemnym kolorze skóry wybraną na gubernator stanową w USA. Wcześniej polityk ta stała na czele Atlanty.

W Nowym Meksyku wybory na gubernatora wygrała Deb Holland – przedstawicielka ludu Laguna-Pueblo. Została pierwszą kobietą pochodzącą z rdzennych ludów Ameryki, wybraną na to stanowisko. Wcześniej Holland kierowała Departamentem Spraw Wewnętrznych USA w administracji Joe Bidena.

Kolejny historyczny wynik odnotowano w Minnesocie. Zwycięstwo w wyborach do Senatu odniosła wicegubernator stanu Peggy Flanagan, należąca do plemienia Ojibwe. Stała się pierwszą kobietą pochodzącą z rdzennych ludów Ameryki, wybraną do izby wyższej Kongresu.

W New Hampshire na senatora wybrano demokratę Chrisa Pappasa. Stał się on pierwszym otwarcie homoseksualnym mężczyzną, który zdobył miejsce w Senacie USA.

Tymczasem na Alasce nadal trwa liczenie głosów. Demokratka Mary Peltola walczy o miejsce w Senacie z urzędującym republikańskim senatorem Danem Sullivanem. W przypadku zwycięstwa zostanie pierwszą kobietą pochodzącą z rdzennych ludów Alaski, wybraną do izby wyższej Kongresu.

W ten sposób wybory uzupełniające w 2026 roku stały się przełomowe dla reprezentacji kobiet, rdzennej ludności oraz społeczności LGBTQ+ w amerykańskiej polityce.

Przypomnijmy, że pochodzący z Ukrainy Jewhen Windman, członek Izby Reprezentantów USA z 7. okręgu wyborczego w stanie Wirginia, został ponownie wybrany do Kongresu. Odniósł przekonujące zwycięstwo nad kandydatem Partii Republikańskiej, Dougiem A. Ollivantem.

Demokraci zdobyli wystarczającą liczbę mandatów, aby przejąć kontrolę nad Izbą Reprezentantów i Senatem USA w wyborach uzupełniających. Chińscy użytkownicy mediów społecznościowych zareagowali na ten wynik w różny sposób: część krytykowała amerykański system polityczny, inni dyskutowali o tym, jak dalszy wpływ polityczny prezydenta Donalda Trumpa może wpłynąć na interesy Pekinu.

W Stanach Zjednoczonych, według prognozy Decision Desk HQ, demokrata Sam Forstag wygrywa wybory do Izby Reprezentantów z 1. okręgu wyborczego w stanie Montana. Wyprzedza on kandydata Partii Republikańskiej Aarona Flinta w walce o wolny mandat.

Czytaj nas na