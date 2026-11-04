Выборы в США-2026: кто впервые получил места в Конгрессе и посты губернаторов

Промежуточные выборы в Конгресс США, состоявшиеся 3 ноября 2026 года, ознаменовались несколькими историческими результатами.

Сразу несколько политиков впервые получили представительство на высших государственных должностях страны.

В Джорджии победу одержала демократка Киша Лэнс Боттомс. Она стала первой темнокожей женщиной, избранной губернатором американского штата. Ранее политик возглавляла Атланту.

В Нью-Мексико губернаторские выборы выиграла Деб Голанд — представительница народа лагуна-пуэбло. Она стала первой женщиной из числа коренных народов Америки, избранной на эту должность. Ранее Голанд возглавляла Министерство внутренних дел США в администрации Джо Байдена.

Еще один исторический результат зафиксировали в Миннесоте. Победу на выборах в Сенат одержала вице-губернатор штата Пегги Фленаган, принадлежащая к народу оджибве. Она стала первой женщиной из числа коренных народов Америки, избранной в верхнюю палату Конгресса.

В Нью-Гэмпшире сенатором избрали демократа Криса Паппаса. Он стал первым открытым геем, получившим место в Сенате США.

В то же время на Аляске подсчёт голосов ещё продолжается. Демократка Мэри Пелтола борется за место в Сенате с действующим сенатором-республиканцем Деном Салливаном. В случае победы она станет первой женщиной из числа коренных народов Аляски, избранной в верхнюю палату Конгресса.

Таким образом, промежуточные выборы 2026 года стали знаковыми для представительства женщин, коренных народов и ЛГБТК+-сообщества в американской политике.

Напомним, член Палаты представителей США от 7-го избирательного округа штата Вирджиния украинского происхождения Евгений Виндман переизбрался в Конгресс. Он одержал убедительную победу над кандидатом от Республиканской партии Дугом А. Олливантом.

Демократы получили достаточно мест для контроля над Палатой представителей и Сенатом США на промежуточных выборах. Китайские пользователи социальных сетей отреагировали на результат по-разному: часть критиковала американскую политическую систему, другие обсуждали, как дальнейшее политическое влияние президента Дональда Трампа может отразиться на интересах Пекина.

В США демократ Сэм Форстаг, по прогнозу Decision Desk HQ, побеждает на выборах в Палату представителей от 1-го округа штата Монтана. Он опережает кандидата от Республиканской партии Аарона Флинта в борьбе за вакантный мандат.

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