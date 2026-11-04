加利巴夫称美国人对战争说不——CNBC

伊朗议长穆罕默德·巴盖尔·加利巴夫表示，在美国中期选举预测显示众议院和参议院将由民主党控制后，美国人“对战争说不”。CNBC报道。

加利巴夫在X平台的一则帖子中写道：“无论是出于良知，还是因为生活成本——美国人对战争说不，我们支持这一信息。”他还表示，美国政府按他所说，不应为了“国际金融家和敲诈者”而背叛公民的意愿，否则“将会知道，我们的‘不’带来了噩梦”。

战争成为选举议题

据CNBC报道，在美国总统唐纳德·特朗普于2月与以色列共同对伊斯兰共和国发动打击后，与伊朗的战争成为中期选举的核心议题之一。这场冲突推动了美国能源价格上涨，并引发选民对生活成本的担忧。

上周六，伊朗最高领袖莫杰塔巴·哈梅内伊呼吁该国武装力量对威胁作出“立即、有效且不受地理限制”的回应。

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特朗普在接受《华尔街日报》评论时，也将民主党在选举中的胜利与伊朗战争联系起来，称“伊朗是”共和党失败因素的一部分。与此同时，他称发动战争的决定是正确的，并表示他会再次作出这一决定。

民主党在国会的选择

凭借在两院获得的新多数席位，民主党可能尝试通过一项具有约束力的战争权力决议。该决议将要求特朗普结束与伊朗的冲突，除非国会授权该冲突。

6月，当时由共和党控制的两院通过了一项结束冲突的决议，但该决议不具有具有约束力的法律效力。此前通过具有约束力决议的尝试均告失败。CNBC还指出，《华尔街日报》和《纽约时报》曾报道称，美国正在为选举后可能采取新的军事行动做准备。

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