Przewodniczący irańskiego parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf oświadczył, że Amerykanie „powiedzieli nie wojnie” po tym, jak prognozy dotyczące wyborów uzupełniających w USA wskazały na przejście Izby Reprezentantów i Senatu pod kontrolę Partii Demokratycznej. Poinformowała o tym CNBC.

We wpisie na X Ghalibaf napisał: „Czy z powodu sumienia, czy kosztów życia — Amerykanie powiedzieli NIE WOJNIE, a my popieramy to przesłanie”. Oświadczył również, że rząd USA, jego zdaniem, nie może zdradzić woli obywateli dla dobra „międzynarodowych finansistów i szantażystów”, w przeciwnym razie „dowie się, że nasze NIE niesie ze sobą koszmar”.

Wojna jako temat wyborów

Według CNBC wojna z Iranem stała się jednym z centralnych tematów wyborów uzupełniających po tym, jak prezydent USA Donald Trump w lutym rozpoczął wspólne z Izraelem uderzenia na Republikę Islamską. Konflikt przyczynił się do wzrostu cen energii w USA i obaw wyborców związanych z kosztami życia.

W ubiegłą sobotę najwyższy przywódca Iranu Modżtaba Chamenei wezwał siły zbrojne kraju do odpowiadania na zagrożenia „natychmiast, skutecznie i bez ograniczeń geograficznych”.

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Trump w komentarzu dla The Wall Street Journal również powiązał zwycięstwo demokratów w wyborach z wojną w Iranie, stwierdzając, że „Iran był częścią” czynników porażki republikanów. Jednocześnie nazwał decyzję o prowadzeniu wojny właściwą i powiedział, że podjąłby ją ponownie.

Możliwości demokratów w Kongresie

Z nową większością w obu izbach demokraci mogą spróbować uchwalić wiążącą rezolucję w sprawie uprawnień wojennych. Zobowiązałaby ona Trumpa do zakończenia konfliktu z Iranem, jeśli Kongres go nie zatwierdzi.

W czerwcu obie izby, kontrolowane wówczas przez republikanów, przyjęły rezolucję o zakończeniu konfliktu, jednak nie miała ona wiążącej mocy prawnej. Wcześniejsze próby przyjęcia wiążącej rezolucji zakończyły się niepowodzeniem. CNBC zauważa również, że The Wall Street Journal i The New York Times informowały o przygotowaniach USA do możliwych nowych działań wojskowych po wyborach.

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