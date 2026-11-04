W Krakowie wiceminister obrony narodowej Polski Paweł Zalewski spotkał się z podsekretarzem obrony USA Elbridgem Colbym. Stała baza armii USA w Polsce była jednym z tematów rozmów z delegacją Pentagonu, informuje RMF24.

Spotkanie Grupy Bergen

Rozmowy odbyły się we wtorek w ramach spotkania tzw. Grupy Bergen. Zalewski nazwał stałą bazę US Army w Polsce ważnym, lecz jednym z wielu elementów współpracy Polski i Stanów Zjednoczonych.

Jak powiedział, omówił również z delegacją Pentagonu strategiczny wymiar współpracy dwustronnej. Zalewski oświadczył, że Polskę i USA łączy wspólny interes w umacnianiu NATO i bezpieczeństwa Europy.

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Do Grupy Bergen należą USA, Polska, Niemcy, Niderlandy, Norwegia, Szwecja i Finlandia. W ubiegłym tygodniu Zalewski poinformował, że do formatu dołączy także Dania.

Rozmowy w przeddzień spotkania

W przeddzień spotkania Grupy Bergen szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Polski Bartosz Grodecki odbył rozmowę z Colbym. Uczestniczyli w niej również zastępca sekretarza obrony USA Michael Duffy, zastępca asystenta sekretarza obrony USA ds. NATO i Europy William Cappelletti, ambasador USA w Polsce Thomas Rose oraz przedstawiciel USA przy NATO Matthew Whitaker.

Według Grodeckiego uczestnicy omówili priorytety bezpieczeństwa Polski i NATO, a także dalszy rozwój polsko-amerykańskiej współpracy obronnej. Wicepremier i minister obrony Polski Władysław Kosiniak-Kamysz wcześniej oświadczył, że organizacja spotkania Grupy Bergen w Polsce świadczy o roli kraju we wzmacnianiu bezpieczeństwa.

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