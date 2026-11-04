У Кракові обговорили постійну базу армії США у Польщі — RMF24

У Кракові заступник міністра національної оборони Польщі Павел Залевський зустрівся із заступником міністра оборони США Елбріджем Колбі. Постійна база армії США у Польщі була однією з тем переговорів із делегацією Пентагону, повідомляє RMF24.

Зустріч групи Берген

Переговори відбулися у вівторок у межах зустрічі так званої групи Берген. Залевський назвав постійну базу US Army у Польщі важливим, але одним із багатьох елементів співпраці Польщі та США.

За його словами, він також обговорив із делегацією Пентагону стратегічний вимір двосторонньої співпраці. Залевський заявив, що Польща і США мають спільний інтерес у зміцненні НАТО та безпеки Європи.

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До групи Берген входять США, Польща, Німеччина, Нідерланди, Норвегія, Швеція та Фінляндія. Минулого тижня Залевський повідомив, що до формату також приєднається Данія.

Переговори напередодні

Напередодні зустрічі групи Берген керівник Бюро національної безпеки Польщі Бартосз Гродецький провів розмову з Колбі. У ній також брали участь заступник міністра оборони США Майкл Даффі, заступник помічника міністра оборони США у справах НАТО та Європи Вільям Каппеллетті, посол США у Польщі Томас Роуз і представник США при НАТО Метью Вітакер.

За словами Гродецького, учасники обговорили пріоритети безпеки Польщі та НАТО, а також подальший розвиток польсько-американської оборонної співпраці. Віцепрем’єр-міністр і міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш раніше заявив, що проведення зустрічі групи Берген у Польщі свідчить про роль країни у зміцненні безпеки.

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