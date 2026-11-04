В Кракове обсудили постоянную базу армии США в Польше — RMF24

В Кракове заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский встретился с заместителем министра обороны США Элбриджем Колби. Постоянная база армии США в Польше была одной из тем переговоров с делегацией Пентагона, сообщает RMF24.

Встреча группы «Берген»

Переговоры состоялись во вторник в рамках встречи так называемой группы «Берген». Залевский назвал постоянную базу US Army в Польше важным, но одним из многих элементов сотрудничества Польши и США.

По его словам, он также обсудил с делегацией Пентагона стратегическое измерение двустороннего сотрудничества. Залевский заявил, что Польша и США имеют общий интерес в укреплении НАТО и безопасности Европы.

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В группу «Берген» входят США, Польша, Германия, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Финляндия. На прошлой неделе Залевский сообщил, что к формату также присоединится Дания.

Переговоры накануне

Накануне встречи группы «Берген» глава Бюро национальной безопасности Польши Бартош Гродецкий провел разговор с Колби. В нем также участвовали заместитель министра обороны США Майкл Даффи, заместитель помощника министра обороны США по делам НАТО и Европы Уильям Каппеллетти, посол США в Польше Томас Роуз и представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.

По словам Гродецкого, участники обсудили приоритеты безопасности Польши и НАТО, а также дальнейшее развитие польско-американского оборонного сотрудничества. Вице-премьер-министр и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш ранее заявил, что проведение встречи группы «Берген» в Польше свидетельствует о роли страны в укреплении безопасности.

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