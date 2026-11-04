克拉科夫讨论在波兰设立美国陆军永久基地 — RMF24

在克拉科夫，波兰国防部副部长帕维尔·扎列夫斯基会见了美国国防部副部长埃尔布里奇·科尔比。据RMF24报道，在波兰设立美国陆军永久基地是与五角大楼代表团会谈的议题之一。

卑尔根小组会议

会谈于周二在所谓的卑尔根小组会议框架内举行。扎列夫斯基称，在波兰设立美国陆军永久基地很重要，但只是波兰与美国合作的诸多组成部分之一。

他说，他还与五角大楼代表团讨论了双边合作的战略层面。扎列夫斯基表示，波兰和美国在加强北约及欧洲安全方面拥有共同利益。

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卑尔根小组成员包括美国、波兰、德国、荷兰、挪威、瑞典和芬兰。扎列夫斯基上周表示，丹麦也将加入这一机制。

会前谈判

在卑尔根小组会议前夕，波兰国家安全局局长巴尔托什·格罗德茨基与科尔比举行了会谈。美国国防部副部长迈克尔·达菲、美国国防部负责北约和欧洲事务的副助理部长威廉·卡佩莱蒂、美国驻波兰大使托马斯·罗斯以及美国驻北约代表马修·惠特克也参加了会谈。

据格罗德茨基称，与会者讨论了波兰和北约的安全优先事项，以及波美防务合作的进一步发展。波兰副总理兼国防部长瓦迪斯瓦夫·科西尼亚克-卡梅什此前表示，在波兰举行卑尔根小组会议表明该国在加强安全方面所发挥的作用。

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