Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что американцы «сказали нет войне» после того, как прогнозы промежуточных выборов в США указали на переход Палаты представителей и Сената под контроль Демократической партии. Об этом сообщает CNBC.

В публикации в X Галибаф написал: «Будь то из-за совести или стоимости жизни — американцы сказали НЕТ ВОЙНЕ, и мы поддерживаем это послание». Он также заявил, что правительство США, по его словам, не должно предать волю граждан ради «международных финансистов и шантажистов», иначе «узнает, что наше НЕТ несет с собой кошмар».

Война как тема выборов

По данным CNBC, война с Ираном стала одной из центральных тем промежуточных выборов после того, как президент США Дональд Трамп в феврале начал совместные с Израилем удары по Исламской Республике. Конфликт способствовал росту цен на энергоносители в США и обеспокоенности избирателей стоимостью жизни.

В прошлую субботу верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи призвал вооруженные силы страны отвечать на угрозы «немедленно, действенно и без географических ограничений».

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Трамп в комментарии The Wall Street Journal также связал победу демократов на выборах с войной в Иране, заявив, что «Иран был частью» факторов поражения республиканцев. При этом он назвал решение вести войну правильным и сказал, что принял бы его снова.

Возможности демократов в Конгрессе

С новым большинством в обеих палатах демократы могут попытаться принять обязательную резолюцию о военных полномочиях. Она обяжет Трампа прекратить конфликт с Ираном, если Конгресс не санкционирует его.

В июне обе палаты, которые тогда контролировали республиканцы, приняли резолюцию о прекращении конфликта, однако она не имела обязательной юридической силы. Предыдущие попытки принять обязательную резолюцию потерпели неудачу. CNBC также отмечает, что The Wall Street Journal и The New York Times сообщали о подготовке США к возможным новым военным действиям после выборов.

Читай нас в