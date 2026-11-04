Галібаф заявив, що американці сказали ні війні — CNBC

Спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф заявив, що американці «сказали ні війні» після того, як прогнози проміжних виборів у США вказали на перехід Палати представників і Сенату під контроль Демократичної партії. Про це повідомляє CNBC.

У дописі в X Галібаф написав: «Чи через совість, чи через вартість життя — американці сказали НІ ВІЙНІ, і ми підтримуємо це послання». Він також заявив, що уряд США, за його словами, не має зрадити волю громадян заради «міжнародних фінансистів і шантажистів», інакше «дізнається, що наше НІ несе із собою кошмар».

Війна як тема виборів

За даними CNBC, війна з Іраном стала однією з центральних тем проміжних виборів після того, як президент США Дональд Трамп у лютому розпочав спільні з Ізраїлем удари по Ісламській Республіці. Конфлікт сприяв зростанню цін на енергоносії у США та занепокоєнню виборців через вартість життя.

Минулої суботи верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї закликав збройні сили країни відповідати на загрози «негайно, дієво й без географічних обмежень».

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Трамп у коментарі The Wall Street Journal також пов'язав перемогу демократів на виборах із війною в Ірані, заявивши, що «Іран був частиною» чинників поразки республіканців. Водночас він назвав рішення вести війну правильним і сказав, що ухвалив би його знову.

Можливості демократів у Конгресі

З новою більшістю в обох палатах демократи можуть спробувати ухвалити обов'язкову резолюцію про воєнні повноваження. Вона зобов'яже Трампа припинити конфлікт з Іраном, якщо Конгрес не санкціонує його.

У червні обидві палати, які тоді контролювали республіканці, ухвалили резолюцію про припинення конфлікту, однак вона не мала обов'язкової юридичної сили. Попередні спроби ухвалити обов'язкову резолюцію зазнали невдачі. CNBC також зазначає, що The Wall Street Journal і The New York Times повідомляли про підготовку США до можливих нових військових дій після виборів.

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