В Польше Канцелярия президента планирует подать заявление о возможном совершении преступлений в связи с мероприятием, созванным во вторник в Конституционном суде. Об этом на пресс-конференции заявил глава Канцелярии президента Збигнев Богуцкий, сообщает Interia.

Заявление о возможных преступлениях

Богуцкий заявил, что одно из заявлений будет касаться статьи 128, параграфа 1 Уголовного кодекса Польши. По его словам, речь идет о преступлении, связанном с посягательством на конституционный орган власти и силовым воздействием на конституционный орган Республики Польша.

Канцелярия президента также намерена подать заявление о возможном насильственном нападении на президента. Богуцкий связал это решение, в частности, с событиями, которые, по его словам, продолжаются с 30 октября.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Оценка кворума

Глава Канцелярии президента прокомментировал собрание судей Конституционного суда, которое во вторник, по данным Interia, созвала Анна Корвин-Пётровска. Богуцкий заявил, что восемь участников не составляют десяти, а значит, по его мнению, кворума не было.

Он также утверждает, что эта встреча не была Общим собранием судей Конституционного суда. Interia сообщает, что в ночь с пятницы на субботу у входа в суд произошла потасовка.

Читай нас в