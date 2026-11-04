W Polsce Kancelaria Prezydenta planuje złożyć zawiadomienie o możliwym popełnieniu przestępstw w związku z wydarzeniem zwołanym we wtorek w Trybunale Konstytucyjnym. Poinformował o tym na konferencji prasowej szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, podaje Interia.

Zawiadomienie o możliwych przestępstwach

Bogucki powiedział, że jedno z zawiadomień będzie dotyczyć art. 128 § 1 polskiego Kodeksu karnego. Według niego chodzi o przestępstwo związane z zamachem na konstytucyjny organ władzy oraz wywieraniem siłą wpływu na konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej.

Kancelaria Prezydenta zamierza również złożyć zawiadomienie o możliwym gwałtownym zamachu na prezydenta. Bogucki powiązał tę decyzję między innymi z wydarzeniami, które, jak twierdzi, trwają od 30 października.

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Ocena kworum

Szef Kancelarii Prezydenta skomentował zgromadzenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, które we wtorek, według Interii, zwołała Anna Korwin-Piotrowska. Bogucki stwierdził, że osiem osób nie stanowi dziesięciu, a zatem jego zdaniem nie było kworum.

Twierdzi on również, że spotkanie to nie było Zgromadzeniem Ogólnym Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Interia podaje, że w nocy z piątku na sobotę przy wejściu do trybunału doszło do przepychanki.

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