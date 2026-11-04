在美国政坛，“浪潮”一词指的是某政党在选举中获得如此强大的选民支持，以至于取得压倒性胜利，从对手手中夺走大量席位并掌控立法机构。 而“海啸”则是这种“浪潮”的极端表现形式，即获胜政党的胜利规模之大、出人意料之程度之高，甚至使其在该国那些传统上对其而言“毫无希望”的地区也取得了胜利。 看来，这正是前几天在美国民主党身上发生的事情。

2026年11月3日举行的美国国会中期选举虽然尚未完成最终计票，但主要结果已显而易见： 民主党取得了压倒性胜利，并控制了参众两院——即参议院和众议院。 以唐纳德·特朗普总统为首的共和党遭遇了惨败，这在很大程度上是所有人都预料到的——似乎只有特朗普本人除外。 美国总统已公开承认，结果“比他预期的要差”，甚至威胁要动用否决权，阻挠民主党提出的所有立法倡议。

这次失败不仅仅是华盛顿权力格局的又一次更迭。它将对美国的内政和外交政策产生深远影响，特别是对乌克兰战争。 究竟发生了什么？为何这一结果不可避免？国会新的力量格局将如何影响基辅？UA.News政治评论员尼基塔·特拉丘克与专家们共同探讨了这一问题。

民主党的“海啸”席卷了参众两院

美国主要媒体持续公布的计票结果，勾勒出一幅共和党全面溃败的图景。 截至本文撰写时，民主党已在参议院锁定至少54个席位，而共和党仅获44席；而控制参议院仅需51票。 由此可见，民主党从对手手中夺走了至少7个席位——这一结果在半年前还几乎是难以想象的。

众议院的局势同样戏剧性。 据初步统计，民主党已稳稳突破获得多数席位所需的218席门槛，将获得220至230余席，而共和党仅获120至133席。 最终数据还将多次调整，因为在某些州，计票工作可能持续数周。但参众两院的控制权已落入民主党反对派之手这一事实，已毋庸置疑。

不过，最能说明问题的不仅是总体数字，更是民主党具体在哪些地区取得了胜利。 例如，在传统上的“红色”州得克萨斯州（数十年来共和党的关键据点），民主党人詹姆斯·塔拉里科击败了获得特朗普支持的共和党人肯·帕克斯顿 ——这是自1988年（！）以来，民主党人首次在得克萨斯州参议院选举中获胜。 在堪萨斯州——另一个传统上的“红色”州——民主党人亚当·汉密尔顿击败了现任共和党参议员罗杰·马歇尔 ——这也是自1932年以来，民主党人首次在堪萨斯州参议员选举中获胜，也就是说，时隔94（！！）年！ 在南卡罗来纳州，民主党人安妮·安德鲁斯击败了共和党人达琳·格雷厄姆——已故林赛·格雷厄姆的妹妹——这是该州自1998年以来民主党首次获胜。 缅因州、爱荷华州、俄亥俄州、北卡罗来纳州、密西西比州等地也取得了胜利。

特朗普对此作出了回应，承认了失败——这对他来说其实是一个相当前所未有的举动。

“我有点惊讶。我原本以为他们（共和党人——编者注）的表现会更好，”他表示。

与此同时，这位美国总统也暗示，他并不打算就此罢手。 他在社交媒体上发布了一张印有“否决”字样的鲜红色棒球帽的照片，并暗示将阻挠所有民主党提出的法案，直到民主党愿意与特朗普“正常合作”为止。



为何此结果不可避免：历史传统与对特朗普的厌倦

共和党的失利看似令人震惊，但这只是乍看之下。实际上，这符合美国政治中一项由来已久且几乎不可动摇的传统：总统所属政党在中期选举中几乎总是会失去国会席位。 在1946年至2022年期间，共举行了20次中期选举，其中18次现任总统所属政党均告失利。唯一的例外是1934年， 当时以富兰克林·罗斯福为首的民主党在“新政”背景下获胜，以及2002年，小布什领导的共和党利用了“9·11”恐怖袭击后的政治效应。

这种规律的原因很简单：总统大选后的两年里，美国人通常会对现任政府感到厌倦，并通过投票支持反对党来平衡政治体系。 这是一种独特的制度性“安全阀”，防止任何政党长期掌控所有权力杠杆。

但特朗普——一如既往——是个特例。他的政策如此反常、怪异、欠周全且激进，以至于民众对他的厌倦程度超越了所有历史先例。 与伊朗的战争虽未导致德黑兰政权更迭，却引发了油价的急剧上涨，进而推高了美国国内的燃油价格，这重创了共和党的支持率。 而共和党内“鹰派”——例如已故的林赛·格雷厄姆——试图将华盛顿卷入一个又一个新冲突的企图，只让选民的失望情绪愈发加深。

结果如此惨烈，以至于共和党甚至失去了那些数十年来一直被视为其大本营的州。 民主党在对共和党至关重要的得克萨斯州获胜，更不用说在堪萨斯州或密西西比州获胜——这对美国来说是如此荒谬，甚至很难向乌克兰读者解释清楚这一情况。 最接近的类比是：试想，在乌克兰的选举中，由维克多·梅德韦丘克亲自领导的“反对派”党在利沃夫取得了压倒性胜利。 又或者，如果顿巴斯和克里米亚突然投票支持某个假想的“右翼阵线”。也就是说，这是一种根本无法想象的情况，之所以不可能发生，仅仅是因为它根本不可能发生。

但必须承认特朗普的功劳：他确实成功地为自己的政党争取到了这样的“破纪录”成绩。只不过，这个纪录前面还加了个“反”字。

这对乌克兰意味着

什么

对基辅而言，中期选举的结果具有双重意义，其中并非全是明确的积极因素。 如今掌控国会的民主党人，传统上以对俄罗斯采取强硬立场著称，并愿意继续进行无休止的对抗——而这将以乌克兰及其境内的战争为代价。 此外，他们还承诺将对特朗普政府的决策展开调查，并推动支持乌克兰的法案。 理论上，他们甚至可以尝试通过三分之二的绝对多数票，以克服总统的否决权，从而通过一项新的对基辅援助方案。尽管此类尝试的结果绝非板上钉钉。

还有另一面。首先，在那些落选或面临失去席位风险的人中，共和党内有不少基辅的坚定盟友。 布莱恩·菲茨帕特里克、迈克·劳勒等众议员，以及参议员苏珊·柯林斯、罗布·布雷斯纳汉、迈克·卡里、达琳·格雷姆等已确定落选。 此外，还有那些坚定支持乌克兰的议员，他们将于1月结束在国会的任期。 尽管并非所有共和党人都对乌克兰持反对态度——正如并非所有民主党人都自动支持乌克兰一样——但失去这些经验丰富的合作伙伴和基辅利益的游说者，使整体局势变得更加复杂。

其次，尽管民主党人言辞强硬，但在支持基辅的问题上，他们的实际成效可能不如乌克兰当局所期望的那样显著。 归根结底，他们首先是美国政客，而非乌克兰政客，其职责是处理美国国内事务。此外，也不应忽视特朗普的否决权。

第三，这也是最重要的：民主党人被认为致力于延续与俄罗斯的对抗，进而意味着战争的延续。 这对乌克兰来说是一个负面信号，因为战争早就该结束了，以泽连斯基总统为首的乌克兰当局也一直在强调这一点。 民主党获胜可能意味着对基辅的压力会减弱，而乌克兰方面的要求将再次变得更加极端。这反过来又会进一步加剧寻求妥协的难度（尽管如此， 本就难以达成），并加剧本已巨大的战争拖延风险（这场战争即便没有这些因素，也已拖延了近五年之久，且没有明显的结束迹象）。

与此同时，大选结果有力地证明，尽管存在种种问题，美国的政治体系仍然保持着相对健康的状态。它能够自我平衡，而此次大选正是这一事实的又一明证。 美国民众投票反对他们所认为的权力过度集中和不希望看到的国家政策方向，他们完全有权这样做。

专家

观点

政治学家、“彭塔”应用政治研究中心主任弗拉基米尔·费森科指出：许多人欢欣鼓舞于民主党获胜，因为针对特朗普及其政府的指责和批评不胜枚举。 但必须明白，民主党在国会两院的胜利并不意味着对乌克兰的支持、武器供应等将随之恢复。情况并非如此简单明了。

“必须明白一个简单的事实：无论如何，我们都必须在参众两院保持两党支持！不能仅寄希望于民主党！ 此外，应更新参议院和众议院中各支持小组（即“科库斯”）的成员构成。我们需要新面孔，因为像菲茨帕特里克这样的国会议员，正如我们所见，正在失去他们的席位。 必须在这方面下功夫。为此，我们需要终于任命一位新的乌克兰驻美大使，这是头等大事！大使的任务之一正是与国会议员开展合作。新大使必须在1月前就位，这一点非常、非常重要。 此外，绝不能将特朗普与国会对立起来，这是巨大的错误。必须与各方保持合作。

此外，未来两年国会与总统之间持续对峙的风险很大。在此情况下，我们必须灵活应对，与各方保持良好关系。特朗普仍是美国总统，美国是一个总统制共和国。 外交政策仍由特朗普掌控。我们不能忘记这一点。我们不能只站在一方，”弗拉基米尔·费森科警告道。

政治学家、“乌克兰晴雨表”社会学服务处主任维克多·涅博日恩科表示：实际上，共和党和民主党都在逐渐瓦解。 毕竟几年前民主党惨败时，情况就曾如此如出一辙。

“美国已经像苏联一样，陷入了重大变革的漩涡。上层无力改变，下层又不愿改变——这是一种经典局面。 这就是美国目前所处的境地。因此，无论胜者还是败者，社会都在发生分化。共和党正分裂为传统共和党人和‘让美国再次伟大’（MAGA）运动两派。 同样，像克林顿夫妇或奥巴马夫妇这样的老派民主党人，早已属于上个世纪。民主党内，激进左翼正争相夺权。这已经是一个截然不同的政党了。

因此，尽管民主党取得了这样的胜利，实际上没有人拥有明确的战略：无论是针对乌克兰、欧洲，还是美国国内问题。所以我个人不会就此做出任何全球性的结论。 我没看到任何一个政治势力有特别的纲领。 至于乌克兰，情况将与匈牙利如出一辙：人们曾以为奥尔班下台、马亚尔上台后，一切都会好转。但根本上什么都没变……不，民主党绝不会向乌克兰提供任何实质性的援助。 乌克兰在美国唯一的盟友是五角大楼：这个军事部门正有计划地继续对抗俄罗斯。但这并非政客们，而是那些上校和将军们，”维克多·涅博日恩科确信道。



总而言之，2026年的中期选举不仅对美国而言是一场历史性事件，在某种意义上对整个世界来说也是如此。 民主党赢得了国会两院的控制权，给特朗普领导的共和党人造成了难以估量的惨败。 他们在那些数十年来一直是共和党堡垒的州取得了胜利，而这一切发生在选民对现任总统政治作为深感厌倦的背景下。 对于习惯于获胜的特朗普而言，这是一记沉重的打击，这将极大限制他在剩余两年任期内的施政空间。他虽然保留了否决权，但立法主动权如今已转移至反对党手中。

对乌克兰而言，此次胜利的后果既非完全积极，也非完全消极。一方面，民主党人承诺将加强对基辅的支持。 另一方面，在那些失去或可能失去席位的议员中，有不少是乌克兰的忠实伙伴；而民主党继续与俄罗斯对抗的方针，可能会使本就岌岌可危的和平协议达成更加困难。

基辅应汲取的主要教训是：美国国内政治依然复杂多变，因此仅依赖一个政党或一位领导人将是一种战略失误。 最明智的做法是：与双方保持工作关系，不干涉华盛顿的内政，同时利用一切机会推进自身利益。

关注我们在