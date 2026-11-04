W polityce amerykańskiej terminem „fala” określa się wybory, w których jedna z partii uzyskuje tak potężne poparcie wyborców, że odnosi miażdżące zwycięstwo, odbierając przeciwnikom mnóstwo mandatów i przejmując kontrolę nad organami ustawodawczymi. „Tsunami” to natomiast skrajna odmiana takiej „fali”, kiedy sukces zwycięskiej partii okazuje się tak ogromny i nieoczekiwany, że wygrywa ona nawet w regionach kraju, które tradycyjnie były dla niej „beznadziejne”. Wygląda na to, że właśnie to miało miejsce wczoraj w Stanach Zjednoczonych w przypadku Partii Demokratycznej.

Wybory uzupełniające do Kongresu USA, które odbyły się 3 listopada 2026 r., nie zakończyły się jeszcze ostatecznym podliczeniem głosów, ale główny wynik jest już oczywisty: Partia Demokratyczna odnosi przekonujące zwycięstwo i przejmuje kontrolę nad obiema izbami – zarówno nad Senatem, jak i Izbą Reprezentantów. Republikanie, na czele z prezydentem Donaldem Trumpem, ponieśli druzgocącą porażkę, której w zasadzie wszyscy się spodziewali – z wyjątkiem, jak się wydaje, samego Trumpa. Prezydent USA publicznie przyznał już, że wyniki okazały się „gorsze od jego oczekiwań”, a nawet zagroził, że dzięki prawu weta zablokuje wszystkie inicjatywy ustawodawcze Demokratów.

Ta porażka to nie tylko kolejna zmiana układu sił w Waszyngtonie. Będzie miała głębokie konsekwencje zarówno dla polityki wewnętrznej, jak i zagranicznej USA, w tym dla wojny na Ukrainie. Co dokładnie się wydarzyło, dlaczego było to nieuniknione i jak nowy układ sił w Kongresie wpłynie na Kijów? Komentator polityczny UA.News Mykyta Trachuk wraz z ekspertami analizował tę kwestię.

Demokratyczne „tsunami” zalało obie izby

Wyniki, które wciąż ogłaszają czołowe amerykańskie media, pokazują obraz całkowitej porażki republikanów. W Senacie, w momencie pisania tego artykułu, Demokraci zapewnili sobie już co najmniej 54 mandaty wobec 44 republikanów, podczas gdy do przejęcia kontroli nad izbą wyższą wystarczy 51 głosów. W ten sposób Partia Demokratyczna odebrała przeciwnikowi co najmniej siedem mandatów — wynik, który jeszcze pół roku temu wydawał się niemal niemożliwy.

W Izbie Reprezentantów sytuacja jest nie mniej dramatyczna. Według wstępnych szacunków Demokraci zdecydowanie przekraczają próg 218 mandatów niezbędny do uzyskania większości i zdobywają od 220 do ponad 230 miejsc, w porównaniu z 120–133 miejscami Republikanów. Ostateczne wyniki będą jeszcze wielokrotnie korygowane, ponieważ w niektórych stanach liczenie głosów może trwać tygodniami. Jednak sam fakt przejęcia kontroli nad obiema izbami przez demokratyczną opozycję nie budzi już żadnych wątpliwości.

Najbardziej wymowne są jednak nie tyle ogólne liczby, co te miejsca, w których to właśnie Demokraci odnieśli zwycięstwo. Tak więc w tradycyjnie „czerwonym” Teksasie (kluczowej twierdzy Partii Republikańskiej od dziesięcioleci) demokrata James Talarico pokonał popieranego przez Trumpa republikanina Kena Paxtona — i jest to pierwsze zwycięstwo demokraty w wyborach do Senatu z Teksasu od 1988 (!) roku. W Kansas, kolejnym tradycyjnie „czerwonym” stanie, demokrata Adam Hamilton pokonał urzędującego republikańskiego senatora Rogera Marshalla — i jest to w ogóle pierwsze zwycięstwo demokraty w Senacie z ramienia stanu Kansas od 1932 roku, czyli od 94 (!!) lat! W Karolinie Południowej demokratka Annie Andrews pokonała republikankę Darlin Graham — siostrę zmarłego Lindsey Grahama — i jest to pierwsze zwycięstwo demokratów w tym stanie od 1998 roku. Zwycięstwa odnotowano również w stanie Maine, Iowa, Ohio, Karolinie Północnej, Missisipi i innych.

Trump zareagował na to przyznaniem się do porażki — co w sumie jest dla niego dość bezprecedensowym posunięciem.

„Jestem nieco zaskoczony. Myślałem, że oni (republikanie – red.) wypadną lepiej” – stwierdził.

Jednocześnie prezydent USA dał do zrozumienia, że nie zamierza po prostu poddać się. W mediach społecznościowych opublikował zdjęcie jaskrawoczerwonej czapki z napisem „VETO” i dał do zrozumienia, że będzie blokował wszystkie demokratyczne projekty ustaw, dopóki Partia Demokratyczna nie zechce „normalnie współpracować” z Trumpem.



Dlaczego było to nieuniknione: tradycje historyczne i zmęczenie Trumpem

Porażka republikanów wydaje się sensacyjna, ale tylko na pierwszy rzut oka. W rzeczywistości wpisuje się ona w długą i niemal niezmienną tradycję amerykańskiej polityki: partia prezydenta prawie zawsze traci miejsca w Kongresie podczas wyborów śródokresowych. W latach 1946–2022 odbyło się 20 wyborów uzupełniających, a w 18 z nich partia urzędującego prezydenta poniosła porażkę. Wyjątkami były jedynie rok 1934, kiedy to Demokraci pod przewodnictwem Franklina Roosevelta odnieśli zwycięstwo w kontekście Nowego Kursu, oraz rok 2002, kiedy to republikanie George’a W. Busha wykorzystali efekt po zamachach z 11 września.

Przyczyna tej prawidłowości jest prosta: dwa lata po wyborach prezydenckich Amerykanie zazwyczaj męczą się rządzącą władzą i przywracają równowagę w systemie politycznym, głosując na opozycję. Jest to swego rodzaju instytucjonalny „zabezpieczenie”, które nie pozwala żadnej partii zbyt długo kontrolować wszystkich dźwigni władzy.

Jednak Trump – jak zawsze – stanowi przypadek szczególny. Jego polityka okazała się tak nietypowa, dziwna, nieprzemyślana i radykalna, że zmęczenie nim przewyższyło wszelkie historyczne analogie. Wojna z Iranem, która nie doprowadziła do zmiany reżimu w Teheranie, ale spowodowała gwałtowny wzrost cen ropy, a w konsekwencji paliwa w samych Stanach Zjednoczonych, uderzyła w notowania republikanów. A próby „jastrzębi” w Partii Republikańskiej – takich jak nieżyjący już Lindsey Graham – wciągnięcia Waszyngtonu w coraz to nowe konflikty tylko pogłębiły rozczarowanie wyborców.

Wynik okazał się tak druzgocący, że republikanie stracili nawet te stany, które od dziesięcioleci uważano za ich bastiony. Zwycięstwo demokraty w kluczowym dla republikanów Teksasie, a tym bardziej w Kansas czy Missisipi — to dla Stanów Zjednoczonych taki nonsens, że trudno nawet wyjaśnić tę sytuację w sposób zrozumiały dla ukraińskiego czytelnika. Najbliższy odpowiednik: wyobraźcie sobie, że w wyborach na Ukrainie we Lwowie miało miejsce miażdżące zwycięstwo partii „OPZZh” na czele z samym Wiktorem Medvedczukiem. Albo gdyby Donbas i Krym nagle zagłosowały na hipotetyczny „Prawy Sektor”. Chodzi więc o coś tak nie do pomyślenia, że nie może się wydarzyć po prostu dlatego, że nie może się wydarzyć.

Ale trzeba oddać Trumpowi to, co mu się należy: udało mu się zapewnić swojej partii właśnie taki „rekordowy” wynik. Tylko że ten rekord ma przedrostek „anty”.



Co to oznacza dla Ukrainy

Dla Kijowa wyniki wyborów uzupełniających mają dwojakie znaczenie i nie wszystko jest tu jednoznacznie pozytywne. Demokraci, którzy obecnie kontrolują Kongres, tradycyjnie kojarzą się z twardym stanowiskiem wobec Rosji i gotowością do kontynuowania niekończącej się konfrontacji – kosztem Ukrainy i wojny toczącej się na jej terytorium. Obiecują również przeprowadzenie dochodzenia w sprawie decyzji administracji Trumpa oraz forsowanie projektów ustaw wspierających Ukrainę. Teoretycznie mogliby nawet spróbować uchwalić nowy pakiet pomocy dla Kijowa, pokonując weto prezydenta kwalifikowaną większością dwóch trzecich głosów. Chociaż wynik takich prób nie jest wcale gwarantowany.

Jest też druga strona medalu. Po pierwsze, wśród tych, którzy przegrali lub ryzykują utratę swoich mandatów, znalazło się wielu konsekwentnych partnerów Kijowa w Partii Republikańskiej. Przegrali już tacy kongresmeni, jak Brian Fitzpatrick i Mike Lawler, senatorka Susan Collins, Rob Bresnahan, Mike Carri, senatorka Darlene Graham i inni. Dzieje się to na dodatek do tych całkowicie proukraińskich ustawodawców, którzy w styczniu kończą swoją karierę w Kongresie. I choć nie wszyscy republikanie są nastawieni przeciwko Ukrainie – podobnie jak nie wszyscy demokraci automatycznie ją popierają – utrata doświadczonych partnerów i lobbystów reprezentujących interesy Kijowa komplikuje ogólną sytuację.

Po drugie, demokraci, pomimo swojej retoryki, mogą okazać się nie tak skuteczni w kwestii wsparcia dla Kijowa, jak tego pragnęłyby władze ukraińskie. W końcu są to przede wszystkim politycy amerykańscy, a nie ukraińscy, którzy będą zajmować się wewnętrznymi sprawami Stanów Zjednoczonych. Nie należy też zapominać o prawie Trumpa do zawetowania ustawy.

Po trzecie, i to jest najważniejsze: Demokraci kojarzą się z dążeniem do kontynuacji konfrontacji z Rosją, a co za tym idzie – z przedłużaniem wojny. Dla Ukrainy jest to negatywny sygnał, ponieważ już dawno nadszedł czas, by zakończyć wojnę, o czym nieustannie mówią władze ukraińskie na czele z prezydentem Zełenskim. Zwycięstwo demokratów może oznaczać, że presja na Kijów osłabnie, a żądania strony ukraińskiej znów staną się bardziej maksymalistyczne. A to z kolei jeszcze bardziej utrudni poszukiwanie kompromisu (którego zresztą i tak nie można znaleźć) oraz zwiększy i tak już ogromne ryzyko przedłużania się wojny (która i tak przeciąga się już od prawie pięciu długich lat i nie wykazuje szczególnych tendencji do zakończenia).

Jednocześnie wyniki wyborów przekonująco pokazują, że system polityczny USA, pomimo wszystkich problemów, pozostaje mniej więcej zdrowy. Jest on w stanie zachować równowagę, a te wybory stały się kolejnym tego dowodem. Amerykanie zagłosowali przeciwko temu, co uważali za nadmierną koncentrację władzy i niepożądany kierunek polityki państwa, i mają do tego pełne prawo.



Opinie ekspertów

Politolog, dyrektor Centrum Stosowanych Badań Politycznych „Penta” Wołodymyr Fesenko zauważa: wielu cieszy się ze zwycięstwa Demokratów, ponieważ istnieje mnóstwo zarzutów i krytyki pod adresem Trumpa i jego administracji. Należy jednak zrozumieć, że zwycięstwo demokratów w obu izbach Kongresu nie oznacza, że zostanie przywrócone wsparcie dla Ukrainy, dostawy broni itp. Sytuacja nie jest tak jednoznaczna.

„Trzeba zrozumieć jedną prostą rzecz: w każdym razie musimy zachować dwupartyjne poparcie w obu izbach! Nie można polegać wyłącznie na demokratach! Ponadto należy odświeżyć skład grup wsparcia – zarówno w Senacie, jak i w Izbie Reprezentantów. Potrzebne są nowe osoby, ponieważ kongresmeni tacy jak Fitzpatrick, jak widzimy, tracą swoje mandaty. Trzeba nad tym pracować. A w tym celu musimy wreszcie mianować nowego ambasadora Ukrainy w USA – to zadanie numer jeden! Jednym z zadań ambasadora jest właśnie współpraca z kongresmenami. Do stycznia powinien pojawić się nowy ambasador, a to jest bardzo, bardzo ważne. Nie można też przeciwstawiać sobie Trumpa i Kongresu – to ogromny błąd. Trzeba współpracować ze wszystkimi.

Istnieje również duże ryzyko, że przez najbliższe dwa lata będzie trwała konfrontacja między parlamentem a prezydentem. Będziemy musieli tu manewrować, utrzymując dobre stosunki ze wszystkimi. Trump pozostaje prezydentem USA, a Ameryka jest republiką prezydencką. Polityka zagraniczna pozostaje pod kontrolą Trumpa. Nie zapominajmy o tym. Nie możemy stawiać na jedną stronę” – ostrzega Wołodymyr Fesenko.

Politolog, dyrektor serwisu socjologicznego „Ukraiński Barometr” Wiktor Nebożenko mówi: w rzeczywistości zarówno Partia Republikańska, jak i Partia Demokratyczna stopniowo się rozpadają. Przecież sytuacja ta miała już miejsce, w lustrzanym odbiciu, kiedy kilka lat temu demokraci ponieśli druzgocącą porażkę.

„Ameryka doszła do wielkiej przebudowy, podobnie jak ZSRR. Elity nie potrafią, a masy nie chcą — klasyka. Właśnie w takiej sytuacji znajdują się obecnie Stany Zjednoczone. Dlatego niezależnie od zwycięzców i przegranych dochodzi do rozwarstwienia. Partia Republikańska dzieli się na klasycznych republikanów i ruch MAGA. Podobnie starzy demokraci, tacy jak małżeństwo Clintonów czy Obama – to już przeszłość ubiegłego stulecia. Do władzy w Partii Demokratycznej dążą radykalni lewicowcy. To już zupełnie inna partia.

Dlatego pomimo takiego zwycięstwa demokratów w rzeczywistości nikt nie ma jasnych strategii: ani w odniesieniu do Ukrainy, ani do Europy, ani w kwestii wewnętrznych problemów USA. Dlatego osobiście nie wyciągałbym żadnych ogólnych wniosków. Nie dostrzegam żadnego konkretnego programu u żadnej z sił politycznych. A jeśli chodzi o Ukrainę, będzie tak samo jak z Węgrami: myśleliśmy, że Orban odszedł, przyszedł Madjar i teraz wszystko będzie dobrze. Ale nic się zasadniczo nie zmieniło… Nie, nie będzie żadnej intensywnej pomocy dla Ukrainy ze strony demokratów. Jedynym przyjacielem Ukrainy w USA jest Pentagon: resort wojskowy, który systematycznie kontynuuje przeciwstawianie się Rosji. Ale to nie są politycy, to pułkownicy i generałowie” – jest przekonany Wiktor Nebożenko.



Podsumowując, wybory uzupełniające w 2026 roku stały się historycznym wydarzeniem nie tylko dla Stanów Zjednoczonych, ale w pewnym sensie dla całego świata. Demokraci przejęli kontrolę nad obiema izbami Kongresu, zadając republikanom Trumpa porażkę, której skali trudno przecenić. Zwyciężyli w stanach, które przez wiele dziesięcioleci były bastionem republikanów, a dokonali tego w kontekście głębokiego zmęczenia wyborców polityką urzędującego prezydenta. Dla Trumpa, przyzwyczajonego do zwycięstw, jest to bolesny cios, który znacznie ogranicza jego możliwości w ciągu ostatnich dwóch lat kadencji. Zachowuje on prawo weta, ale inicjatywa ustawodawcza przechodzi teraz w ręce opozycji.

Dla Ukrainy konsekwencje tego zwycięstwa nie są ani wyłącznie pozytywne, ani wyłącznie negatywne. Z jednej strony Demokraci obiecują wzmocnić wsparcie dla Kijowa. Z drugiej strony – wśród tych, którzy stracili lub mogą stracić mandaty, jest wielu lojalnych partnerów Ukrainy, a sam kurs Demokratów na kontynuację konfrontacji z Rosją może utrudnić i tak już kruche osiągnięcie porozumienia pokojowego.

Główna lekcja dla Kijowa polega na tym, że polityka wewnętrzna USA pozostaje złożona i zmienna, więc poleganie wyłącznie na jednej partii lub jednym przywódcy byłoby błędem strategicznym. Najrozsądniejszym sposobem postępowania jest utrzymywanie konstruktywnych relacji z obiema stronami, nieingerowanie w sprawy wewnętrzne Waszyngtonu, a jednocześnie wykorzystywanie wszelkich możliwości do promowania własnych interesów.

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