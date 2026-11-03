В Германии в 2025 году зарегистрировали 670 антисемитских правонарушений, классифицированных как мотивированные исламизмом. Это на 6% больше, чем в 2024 году, когда таких случаев было 631, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на ответ федерального правительства на парламентский запрос.

Рост после 7 октября

Запрос к правительству подала депутат Бундестага от партии «Зеленые» Ламия Каддор. Парламентский государственный секретарь Кристоф де Фриз привел данные системы регистрации политически мотивированных преступлений KPMD-PMK.

Согласно этим данным, в 2022 году в стране зафиксировали 16 антисемитских преступлений, мотивированных исламизмом. С 1 января по 6 октября 2023 года таких случаев было 33, а в течение трех месяцев после 7 октября — 331. В 2024 году их число почти удвоилось до 631, а в 2025 году составило 670.

Какие правонарушения фиксировала полиция

Издание WELT AM SONNTAG, получившее разбивку Федерального ведомства уголовной полиции Германии, сообщило, что почти половина случаев касалась использования символики запрещенных организаций, в том числе «Хезболлы» и группировки «Исламское государство». Правоохранители также регистрировали антисемитские граффити, оскорбления и угрозы.

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Самым тяжким случаем было нападение с ножом на испанского туриста в берлинском Мемориале убитым евреям Европы в феврале 2025 года. По данным BKA, его квалифицировали как покушение на убийство; нападавшим был сириец.

Общая статистика

Всего в Германии в 2025 году зарегистрировали 6 548 антисемитских правонарушений всех идеологических категорий. В 3 163 случаях, или 48,3%, была зафиксирована связь с Израилем. Крупнейшей идеологической категорией оставался правый экстремизм.

Ламия Каддор заявила о необходимости решительно противодействовать исламистскому антисемитизму, не возлагая на мусульман общее подозрение. Она подчеркнула необходимость действенной профилактики, надежных данных и сотрудничества с мусульманскими общинами. Правительство также отметило, что Немецкая исламская конференция с 2011 года уделяет борьбе с антисемитизмом особое внимание.

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