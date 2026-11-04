联合国称气候适应资金缺口达2770亿美元——CBC

发展中国家每年需要3050亿美元用于适应气候变化的影响，但发达国家在2024年提供的资金仅为282亿美元。联合国环境规划署的一份报告称，因此资金缺口估计约为2770亿美元。

资金仅增加10亿美元

据CBC报道，发达国家提供的适应资金在2024年增加了10亿美元。与此同时，这一金额仍仅占遭受日益严重的热浪、干旱、森林火灾和洪灾国家所需资金的一小部分。

2026年《联合国适应差距报告》指出，各国必须加快适应措施，包括恢复生态系统和加强基础设施。联合国预测，未来几年全球气温可能超过1.5摄氏度这一临界门槛。

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需求将增长至2035年

计划于11月9日至20日在土耳其举行的气候谈判参与者，将审议未能落实在巴库举行的COP29上通过的承诺的原因。该承诺规定每年向发展中国家提供3000亿美元气候融资。

报告还提及去年在巴西气候谈判中达成的协议：到2035年将适应资金增加两倍，达到每年1200亿美元。然而，即便达到这一融资水平，缺口仍将超过需求的三分之二；联合国估计，到2035年这些需求将达到每年4200亿美元。

与此同时，通过多边开发银行提供的融资以及发展中国家之间的资金流增加了一倍以上，从2019年的38亿美元增至2024年的96亿美元。

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