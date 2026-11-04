Kraje rozwijające się potrzebują co roku 305 mld dolarów USA na dostosowanie się do skutków zmian klimatu, jednak finansowanie ze strony państw rozwiniętych wyniosło w 2024 roku zaledwie 28,2 mld dolarów. Deficyt środków szacowany jest zatem na około 277 mld dolarów — wynika z raportu Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska.

Finansowanie wzrosło jedynie o 1 mld dolarów

Jak podaje CBC, wartość finansowania adaptacji zapewnionego przez kraje rozwinięte wzrosła w 2024 roku o 1 mld dolarów. Jednocześnie kwota ta pozostaje jedynie niewielką częścią potrzeb państw dotkniętych coraz silniejszymi falami upałów, suszami, pożarami lasów i powodziami.

W raporcie UN Adaptation Gap Report za 2026 rok wskazano, że kraje muszą przyspieszyć działania adaptacyjne, w tym odbudowę ekosystemów i wzmacnianie infrastruktury. Według prognozy ONZ w najbliższych latach globalna temperatura może przekroczyć krytyczny próg 1,5 stopnia Celsjusza.

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Potrzeby będą rosły do 2035 roku

Uczestnicy negocjacji klimatycznych, które mają odbyć się w Turcji od 9 do 20 listopada, rozpatrzą przyczyny opóźnień w realizacji zobowiązania przyjętego na COP29 w Baku. Przewidywało ono coroczne zapewnianie krajom rozwijającym się 300 mld dolarów finansowania klimatycznego.

W raporcie przypomniano również o porozumieniu osiągniętym podczas ubiegłorocznych negocjacji klimatycznych w Brazylii: trzykrotnym zwiększeniu finansowania adaptacji i podniesieniu go do 120 mld dolarów rocznie do 2035 roku. Jednak nawet przy takim poziomie finansowania deficyt przekroczy dwie trzecie potrzeb, które według szacunków ONZ do 2035 roku osiągną 420 mld dolarów rocznie.

Jednocześnie finansowanie za pośrednictwem wielostronnych banków rozwoju oraz przepływy finansowe między krajami rozwijającymi się wzrosły ponad dwukrotnie — z 3,8 mld dolarów w 2019 roku do 9,6 mld dolarów w 2024 roku.

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