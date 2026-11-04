ООН заявила о дефиците $277 млрд на адаптацию к климату — CBC

Развивающимся странам ежегодно требуется 305 млрд долларов США для адаптации к последствиям изменения климата, однако финансирование со стороны развитых государств в 2024 году составило лишь 28,2 млрд долларов. Таким образом, дефицит средств оценивается примерно в 277 млрд долларов, говорится в докладе Программы ООН по окружающей среде.

Финансирование выросло лишь на $1 млрд

Как сообщает CBC, объем финансирования адаптации, предоставленного развитыми странами, в 2024 году увеличился на 1 млрд долларов. В то же время эта сумма остается лишь незначительной частью потребностей государств, страдающих от все более сильных волн жары, засух, лесных пожаров и наводнений.

В докладе UN Adaptation Gap Report за 2026 год отмечается, что страны должны ускорить адаптационные меры, в частности восстановление экосистем и укрепление инфраструктуры. По прогнозу ООН, в ближайшие годы глобальная температура может превысить критический порог в 1,5 градуса Цельсия.

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Потребности будут расти до 2035 года

Участники климатических переговоров, которые должны состояться в Турции с 9 по 20 ноября, рассмотрят причины отставания от обязательства, принятого на COP29 в Баку. Оно предусматривало ежегодное предоставление развивающимся странам 300 млрд долларов климатического финансирования.

Также в докладе напомнили о договоренности, достигнутой на климатических переговорах в Бразилии в прошлом году: втрое увеличить финансирование адаптации и довести его до 120 млрд долларов в год к 2035 году. Однако даже при таком уровне финансирования дефицит превысит две трети потребностей, которые, по оценке ООН, к 2035 году достигнут 420 млрд долларов ежегодно.

В то же время финансирование через многосторонние банки развития и финансовые потоки между развивающимися странами выросли более чем вдвое — с 3,8 млрд долларов в 2019 году до 9,6 млрд долларов в 2024 году.

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