ООН заявила про дефіцит $277 млрд на адаптацію до клімату — CBC

Країнам, що розвиваються, щороку потрібно 305 млрд доларів США для адаптації до наслідків зміни клімату, однак фінансування від розвинених держав у 2024 році становило лише 28,2 млрд доларів. Таким чином, дефіцит коштів оцінюють приблизно у 277 млрд доларів, ідеться у звіті Програми ООН з довкілля.

Фінансування зросло лише на $1 млрд

Як повідомляє CBC, обсяг фінансування адаптації, наданого розвиненими країнами, у 2024 році збільшився на 1 млрд доларів. Водночас ця сума залишається лише незначною часткою від потреб держав, які потерпають від дедалі сильніших хвиль спеки, посух, лісових пожеж і повеней.

У доповіді UN Adaptation Gap Report за 2026 рік зазначено, що країни мають прискорити адаптаційні заходи, зокрема відновлення екосистем і зміцнення інфраструктури. За прогнозом ООН, упродовж найближчих років глобальна температура може перевищити критичний поріг у 1,5 градуса Цельсія.

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Потреби зростатимуть до 2035 року

Учасники кліматичних переговорів, які мають відбутися в Туреччині з 9 до 20 листопада, розглядатимуть причини відставання від зобов’язання, ухваленого на COP29 у Баку. Воно передбачало щорічне надання країнам, що розвиваються, 300 млрд доларів кліматичного фінансування.

Також у звіті нагадали про домовленість, досягнуту на кліматичних переговорах у Бразилії минулого року: утричі збільшити фінансування адаптації та довести його до 120 млрд доларів на рік до 2035-го. Однак навіть за такого рівня фінансування дефіцит перевищить дві третини потреб, які, за оцінкою ООН, до 2035 року сягнуть 420 млрд доларів щороку.

Водночас фінансування через багатосторонні банки розвитку та фінансові потоки між країнами, що розвиваються, зросли більш ніж удвічі — з 3,8 млрд доларів у 2019 році до 9,6 млрд доларів у 2024-му.

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