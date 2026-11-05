Kandydaci wspierani przez organizację Democratic Socialists of America (DSA) lub z nią związani odnieśli rekordową dla ruchu liczbę zwycięstw w federalnych wyborach w USA 3 listopada. Był to największy sukces ruchu lewicowego w polityce krajowej USA, informuje Al Jazeera.

Członek Krajowej Komisji Wyborczej Chanpreet Singh nazwał ten wynik rekordem dla DSA. Jak powiedział, socjalistyczna aktywność wyborcza nie osiągnęła podobnych wyników od ponad stulecia. Oświadczenie złożył podczas transmisji na Twitchu prowadzonej przez komentatora politycznego Hasana Pikera, którą obejrzało ponad 200 tysięcy osób.

Zwycięstwa w kilku stanach

W stanie Nowy Jork do Izby Reprezentantów po raz pierwszy wybrano Claire Valdez, Darializę Avilę Chevalier i Brada Landera, których poparł lokalny oddział DSA lub którzy byli blisko związani z ruchem. Alexandria Ocasio-Cortez została ponownie wybrana do Izby Reprezentantów. Avila Chevalier pracowała w kampanii wyborczej burmistrza Nowego Jorku Zohrana Mamdaniego i pomagała organizować propalestyńskie protesty.

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W Michigan Rashida Tlaib została ponownie wybrana do Izby Reprezentantów, a Donovan McKinney został do niej wybrany po raz pierwszy. William Lawrence pokonał kandydata Partii Republikańskiej w konkurencyjnym okręgu. W Kolorado 29-letnia imigrantka z Etiopii Melat Kiros została wybrana do Izby Reprezentantów znaczną przewagą głosów. Według Al Jazeery publicznie sprzeciwiała się wojnie Izraela w Gazie, którą nazywała ludobójstwem, a także opowiadała się za likwidacją amerykańskiej służby Immigration and Customs Enforcement (ICE).

Inni kandydaci związani z ruchem

W Filadelfii były ustawodawca stanowy Chris Rabb został po raz pierwszy wybrany do Izby Reprezentantów. W Los Angeles Angela Gonzalez-Torres pokonała urzędującą demokratkę w walce o miejsce w Izbie Reprezentantów. W New Jersey okręg wygrał Adam Hamawy — były lekarz Armii USA, który pracował jako chirurg w Gazie. Nie jest członkiem DSA, ale utożsamia się z ruchem i prowadził kampanię wraz z kandydatami wspieranymi przez organizację.

DSA podaje, że ma ponad 120 tysięcy członków i oddziały we wszystkich 50 stanach. Jej członkowie głosują nad poparciem kandydatów w wyborach federalnych, stanowych i lokalnych. Do kluczowych kwestii łączących kandydatów wspieranych przez ruch należą opieka zdrowotna, mieszkalnictwo, imigracja i wojna w Gazie.

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