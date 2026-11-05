进步组织Indivisible呼吁美国参议院民主党人选出一位新领导人，取代少数党领袖查克·舒默。据The Hill报道，该声明是在民主党于周二中期选举后赢得国会两院控制权后发布的。

该组织在声明中表示，选民已经表态支持新一代民主党政治人物，民主党需要一位能够领导这场斗争的参议院领袖。Indivisible还呼吁民主党人放弃维持现状的政治。

舒默支持率低

Indivisible援引了对舒默工作表现的支持率。根据NBC News在10月底进行的一项民调，13%的登记选民对他的领导力给予了积极评价。

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舒默本人在周三上午的演讲中称，民主党在参议院选举中的胜利是对参议院政治版图的代际更新，将带来重大的历史性影响。

新当选参议员的立场

据该媒体报道，来自密歇根州、堪萨斯州、伊利诺伊州和缅因州的新当选民主党参议员曾公开表示，他们不会支持舒默担任多数党领袖。密歇根州联邦参议员当选人阿卜杜勒·埃尔-赛义德5月称，克里斯·范霍伦参议员是他担任该职位的首选；7月，他在一场竞选集会上介绍范霍伦时称其为下一任参议院多数党领袖。

与此同时，其他新当选的民主党参议员尚未公开宣布将在未来的领导层选举中如何投票。赢得参议院选举的得克萨斯州众议员詹姆斯·塔拉里科9月没有承诺支持舒默，并表示华盛顿需要新人。赢得公开参议院选举的新罕布什尔州联邦众议员克里斯·帕帕斯也没有确认支持舒默，并强调领导层需要新的声音。

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