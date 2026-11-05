在伦敦，前安德鲁王子、现名安德鲁·蒙巴顿-温莎，被传唤作为证人出席高等法院审理的一起涉嫌欺诈的民事案件。据PBS NewsHour报道，英国媒体报道了这份法院传票。

关于付款的证词

上个月，高等法院一名法官允许传唤蒙巴顿-温莎，就他据称从诉讼当事方收到的款项作证。他可以申请撤销传票，因此不能保证他会出庭。

土耳其公民内巴哈特·埃维亚普·伊斯比伦提起了诉讼。她称，其前顾问塞尔曼·图尔克侵吞了她数千万英镑的资金。按照她的说法，图尔克就一笔75万英镑、约合100万美元的转账误导了她；她于2019年将这笔款项支付给蒙巴顿-温莎。

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蒙巴顿-温莎于2021年退还了这笔资金，且并非该法律纠纷的一方。图尔克称，伊斯比伦批准了这笔付款，希望蒙巴顿-温莎能通过其人脉帮助她的丈夫；她的丈夫自2015年以来一直被关押在土耳其。伊斯比伦称，她的丈夫正遭受政治迫害。

历史先例

伊斯比伦的律师上个月表示，这可能是自1870年以来首例王室成员以证人身份收到法院传票的案件。当时，未来的国王爱德华七世，即威尔士亲王，在从男爵兼议员查尔斯·莫当特的离婚案中被传唤为证人。这位王子接受了传票，并否认与莫当特的妻子哈丽雅特存在不正当关系。

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