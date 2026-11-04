爱沙尼亚前国防部长、议员汉诺·佩夫库尔表示，他不会参加2027年3月举行的议会选举。据ERR News报道，在从政25年后，他计划转入私营部门。

选举前的决定

49岁的佩夫库尔曾在爱沙尼亚七届政府中任职，并在五个领域担任过部长职务。他表示，自己从政已有25年，担任议员20年，并有12年担任政府成员。佩夫库尔称，在情况明朗之前，他将继续履行选民赋予的议员职责。

这位政治人物还排除了代表其他政党参选的可能性。他自2000年6月15日起成为改革党成员，并于2017年1月至2018年4月担任该党主席。佩夫库尔将党派政治、整体政治文化、健康状况和个人抱负列为决定退出政坛的原因。

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退出政坛后的计划

这位前部长表示，他正在考虑私营部门的就业机会，包括在爱沙尼亚境外的机会。同时，他强调，自己不打算在国防部工作结束后立即进入某家具体的爱沙尼亚国防工业公司。

佩夫库尔于9月2日辞去国防部长职务，并就该部管理领域的不足以及引发质疑的行动承担政治责任，其中包括爱沙尼亚国防投资中心。在2023年里吉科古选举中，他是改革党在莱内-维鲁县的头号候选人，获得了6567票。

佩夫库尔成为至少第五位表示不会参加2027年选举的改革党政治人物。此前，莉娜·克尔斯纳、马里斯·劳里、安德烈斯·苏特和克里斯蒂娜·什米贡-韦希也曾作出同样表态。

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