W Estonii były minister obrony i poseł Hanno Pevkur oświadczył, że nie będzie kandydował w wyborach parlamentarnych w marcu 2027 roku. Po 25 latach w polityce planuje przejść do sektora prywatnego, informuje ERR News.

Decyzja przed wyborami

49-letni Pevkur wchodził w skład siedmiu estońskich rządów i zajmował stanowiska ministerialne w pięciu dziedzinach. Jak powiedział, działa w polityce od 25 lat, przez 20 lat był posłem, a przez 12 lat wchodził w skład rządu. Pevkur oświadczył, że dopóki okoliczności się nie wyjaśnią, będzie nadal wykonywał mandat poselski otrzymany od wyborców.

Polityk wykluczył również udział w wyborach z ramienia innej partii. Jest członkiem Partii Reform od 15 czerwca 2000 roku, a kierował nią od stycznia 2017 roku do kwietnia 2018 roku. Wśród powodów decyzji o odejściu z polityki Pevkur wymienił politykę partyjną, ogólną kulturę polityczną, stan zdrowia i osobiste ambicje.

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Plany po polityce

Były minister poinformował, że rozważa możliwości zatrudnienia w sektorze prywatnym, również poza Estonią. Jednocześnie podkreślił, że nie planuje przejść bezpośrednio z pracy w Ministerstwie Obrony do konkretnej estońskiej firmy przemysłu obronnego.

Pevkur podał się do dymisji ze stanowiska ministra obrony 2 września, biorąc odpowiedzialność polityczną za niedociągnięcia i operacje budzące pytania w obszarze zarządzania ministerstwem, w tym w Estońskim Centrum Inwestycji Obronnych. W wyborach do Riigikogu w 2023 roku był głównym kandydatem Partii Reform w powiecie Lääne-Virumaa i otrzymał 6567 głosów.

Pevkur został co najmniej piątym politykiem Partii Reform, który oświadczył, że nie weźmie udziału w wyborach w 2027 roku. Wcześniej poinformowali o tym również Liina Kersna, Maris Lauri, Andres Sutt i Kristina Šmigun-Vähi.

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