В Эстонии бывший министр обороны и депутат парламента Ханно Певкур заявил, что не будет баллотироваться на парламентских выборах в марте 2027 года. После 25 лет в политике он планирует перейти в частный сектор, сообщает ERR News.

Решение перед выборами

49-летний Певкур входил в состав семи правительств Эстонии и занимал министерские должности в пяти сферах. По его словам, он занимается политикой 25 лет, был депутатом парламента 20 лет и 12 лет входил в состав правительства. Певкур заявил, что, пока обстоятельства не прояснятся, будет продолжать выполнять полученный от избирателей депутатский мандат.

Политик также исключил участие в выборах от другой партии. Он является членом Партии реформ с 15 июня 2000 года и возглавлял ее с января 2017 года по апрель 2018 года. Среди причин решения уйти из политики Певкур назвал партийную политику, общую политическую культуру, состояние здоровья и личные амбиции.

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Планы после политики

Бывший министр сообщил, что рассматривает возможности трудоустройства в частном секторе, в том числе за пределами Эстонии. В то же время он подчеркнул, что не планирует сразу после работы в Министерстве обороны переходить в конкретную эстонскую компанию оборонной промышленности.

Певкур ушел в отставку с должности министра обороны 2 сентября, взяв на себя политическую ответственность за недостатки и операции, вызвавшие вопросы, в сфере управления министерства, в том числе в Эстонском центре оборонных инвестиций. На выборах в Рийгикогу в 2023 году он был главным кандидатом Партии реформ в уезде Ляэне-Вирумаа и получил 6567 голосов.

Певкур стал как минимум пятым политиком Партии реформ, заявившим, что не будет участвовать в выборах 2027 года. Ранее об этом также сообщили Лийна Керсна, Марис Лаури, Андрес Сутт и Кристина Шмигун-Вяхи.

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