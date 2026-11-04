Decision Desk HQ prognozuje, że prokurator generalny Nevady, demokrata Aaron Ford, pokona urzędującego gubernatora stanu, republikanina Joe Lombardo, w wyborach gubernatorskich. Informuje o tym The Hill.

Wyniki wstępne

Według stanu na środowy poranek, gdy policzono 87% głosów, Ford uzyskiwał niemal 52%. Lombardo miał w tym momencie 44% głosów.

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Status wyścigu

Ford pełni funkcję prokuratora generalnego Nevady, a Lombardo jest urzędującym gubernatorem stanu. The Hill przedstawił możliwe zwycięstwo Forda jako prognozę Decision Desk HQ, a nie jako ostateczny wynik wyborów.

Publikacja jest datowana na 4 listopada 2026 roku. W materiale zaznaczono, że dane dotyczące liczenia głosów i poparcia dla kandydatów były aktualne na środowy poranek. Redakcja wskazała również przynależność partyjną kandydatów: Ford jest demokratą, a Lombardo republikaninem, oraz oznaczyła wiadomość jako rozwijającą się.

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