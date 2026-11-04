Decision Desk HQ прогнозирует, что генеральный прокурор Невады, демократ Аарон Форд, победит действующего губернатора штата, республиканца Джо Ломбардо, на губернаторских выборах. Об этом сообщает The Hill.

Промежуточные результаты

По состоянию на утро среды, когда было подсчитано 87% голосов, Форд набирал почти 52%. Ломбардо на тот момент имел 44% голосов.

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Статус гонки

Форд занимает должность генерального прокурора Невады, а Ломбардо является действующим губернатором штата. The Hill представило возможную победу Форда как прогноз Decision Desk HQ, а не как окончательный результат выборов.

Публикация датирована 4 ноября 2026 года. В материале отмечается, что данные о подсчёте голосов и поддержке кандидатов были актуальны на утро среды. Издание также указало партийную принадлежность кандидатов: Форд является демократом, а Ломбардо — республиканцем, и пометило сообщение как развивающееся.

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