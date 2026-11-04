W Stanach Zjednoczonych Demokraci wstępnie zdobyli 263 z 435 mandatów w Izbie Reprezentantów oraz 54 mandaty w Senacie po wyborach śródokresowych 3 listopada, informuje Daily Maverick. Publikacja zaznacza, że liczenie głosów jeszcze się nie zakończyło, a wyniki poszczególnych wyścigów mogą zostać ostatecznie potwierdzone w ciągu kolejnych kilku tygodni.

Kontrola nad Kongresem

Według publikacji Demokraci uzyskali znaczącą większość w obu izbach Kongresu. Pozwoli im to ustalać porządek rozpatrywania projektów ustaw, kontrolować komisje Izby Reprezentantów i Senatu, prowadzić przesłuchania, wzywać urzędników do składania zeznań oraz żądać dokumentów. Kongres ma również uprawnienia budżetowe i wpływa na wydatki państwowe.

Autor materiału uważa, że nowa większość może wzmocnić nadzór nad administracją prezydenta Donalda Trumpa. Dopuszcza możliwość dochodzeń wobec przedstawicieli administracji, w tym sekretarza obrony Pete'a Hegsetha oraz sekretarza zdrowia i opieki społecznej Roberta Kennedy'ego Jr. Jednocześnie publikacja przypuszcza, że nowa próba impeachmentu Trumpa może wywołać u wyborców zmęczenie polityczną konfrontacją.

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Konsekwencje dla partii

Daily Maverick pisze, że wstępne dane wskazują na rosnące poparcie dla Demokratów wśród młodych wyborców, Latynosów i Afroamerykanów. Publikacja zauważa również, że Hakeem Jeffries może zostać przewodniczącym Izby Reprezentantów.

Autor prognozuje, że wynik wyborów przyspieszy walkę o nominacje prezydenckie w 2028 roku w obu partiach. Wśród Republikanów w materiale wymieniono wiceprezydenta J. D. Vance'a, sekretarza stanu Marco Rubio, gubernatora Florydy Rona DeSantisa oraz Nikki Haley. Wśród potencjalnych kandydatów Partii Demokratycznej wymieniono gubernatora Kalifornii Gavina Newsoma, Kamilę Harris, gubernatora Pensylwanii Josha Shapiro oraz innych polityków.

Publikacja szacuje łączne wydatki na kampanię wyborczą na ponad 12 mld dolarów i przypuszcza, że wyniki głosowania mogą nasilić dyskusję o reformie finansowania amerykańskich wyborów.

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