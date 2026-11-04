民主党暂获众议院263席——《每日马弗里克报》

据《每日马弗里克报》报道，在11月3日的中期选举后，美国民主党暂时赢得众议院435个席位中的263席，以及参议院54席。该媒体指出，计票尚未完成，部分选区的结果可能在未来几周内得到最终确认。

对国会的控制

据该媒体称，民主党在国会两院均获得了显著多数。这将使他们能够决定法案审议议程，控制众议院和参议院委员会，举行听证会，传唤官员作证并要求提供文件。国会还拥有预算权力，并对政府支出产生影响。

文章作者认为，新多数派可能会加强对唐纳德·特朗普总统政府的监督。他不排除对政府官员展开调查的可能性，其中包括国防部长皮特·赫格塞思以及卫生与公众服务部长小罗伯特·肯尼迪。与此同时，该媒体认为，再次试图弹劾特朗普可能会使选民对政治对抗感到疲惫。

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对两党的影响

《每日马弗里克报》写道，初步数据显示，民主党在年轻选民、拉丁裔和非裔美国人中的支持率正在上升。该媒体还指出，哈基姆·杰弗里斯可能成为众议院议长。

作者预测，选举结果将加速两党围绕2028年总统提名展开的竞争。文章提到的共和党人包括副总统J. D. 万斯、国务卿马可·鲁比奥、佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯和妮基·黑利。被列为民主党潜在候选人的包括加利福尼亚州州长加文·纽森、卡玛拉·哈里斯、宾夕法尼亚州州长乔什·夏皮罗及其他政治人物。

该媒体估计，竞选活动总支出超过120亿美元，并认为投票结果可能会加剧有关改革美国选举资金筹措方式的讨论。

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