В США демократы предварительно получили 263 из 435 мест в Палате представителей и 54 места в Сенате после промежуточных выборов 3 ноября, сообщает Daily Maverick. Издание отмечает, что подсчет голосов еще не завершен, а результаты отдельных гонок могут быть окончательно подтверждены в течение следующих нескольких недель.

Контроль над Конгрессом

По данным издания, демократы получили существенное большинство в обеих палатах Конгресса. Это позволит им определять порядок рассмотрения законопроектов, контролировать комитеты Палаты представителей и Сената, проводить слушания, вызывать должностных лиц для дачи показаний и требовать документы. Конгресс также обладает бюджетными полномочиями и влияет на государственные расходы.

Автор материала считает, что новое большинство может усилить надзор за администрацией президента Дональда Трампа. Он допускает возможность расследований в отношении представителей администрации, в частности министра обороны Пита Хегсета и министра здравоохранения и социальных служб Роберта Кеннеди-младшего. В то же время издание предполагает, что новая попытка импичмента Трампа может вызвать у избирателей усталость от политического противостояния.

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Последствия для партий

Daily Maverick пишет, что предварительные данные свидетельствуют о росте поддержки демократов среди молодых избирателей, латиноамериканцев и афроамериканцев. Издание также отмечает, что Хаким Джеффрис может стать спикером Палаты представителей.

Автор прогнозирует, что результат выборов ускорит борьбу за президентские номинации 2028 года в обеих партиях. Среди республиканцев в материале упомянуты вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио, губернатор Флориды Рон Десантис и Никки Хейли. Среди потенциальных кандидатов от Демократической партии названы губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, Камала Харрис, губернатор Пенсильвании Джош Шапиро и другие политики.

Издание оценивает общие расходы на избирательную кампанию более чем в 12 млрд долларов и предполагает, что итоги голосования могут усилить дискуссию о реформе финансирования американских выборов.

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