Język ukraiński został włączony do programu nauczania w Wielkiej Brytanii

Język ukraiński został włączony do zaktualizowanego programu nauczania w Wielkiej Brytanii. Od tej pory stanie się on częścią brytyjskiego systemu edukacji, a ukraińskie dzieci będą miały możliwość zdawania egzaminu z języka ojczystego. Poinformował o tym ambasador Ukrainy w Wielkiej Brytanii Walerij Zaluzhnyj.

„Dzisiaj brytyjski Departament Edukacji ogłosił przygotowania do wprowadzenia egzaminu GCSE z języka ukraińskiego. Oznacza to, że ukraińscy uczniowie będą mieli możliwość oficjalnego potwierdzenia znajomości języka ojczystego i uzyskania brytyjskiego dyplomu edukacyjnego” – napisał Zaluzhnyj na swoim kanale w Telegramie.

Wyjaśnił, że GCSE (General Certificate of Secondary Education) to podstawowa brytyjska kwalifikacja szkolna, którą dzieci zazwyczaj uzyskują w wieku 15–16 lat po nauce kilku przedmiotów i zdaniu egzaminów. Wśród przedmiotów, z których będzie można zdawać egzamin, znajdzie się odtąd również język ukraiński.

„Nauczanie według nowego programu rozpocznie się we wrześniu 2028 roku w Anglii, Walii i Irlandii Północnej, a pierwsze egzaminy odbędą się w 2029 roku. Decyzja ta jest wynikiem wieloletniej pracy i wytrwałości ukraińskiej społeczności w Wielkiej Brytanii, a także naszych dyplomatów. Dla tysięcy dzieci, które wojna zmusiła do opuszczenia Ukrainy, jest to szansa na naukę za granicą przy jednoczesnym zachowaniu własnej tożsamości. Zdarzały się bowiem przypadki, gdy ukraińskim uczniom proponowano zdawanie egzaminu w języku rosyjskim” – podkreślił Zaluzhnyj.

Wyraził wdzięczność rządowi Wielkiej Brytanii, brytyjskiemu Departamentowi Edukacji oraz swoim kolegom z Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy, a także brytyjskim i ukraińskim ekspertom, którzy włożyli wysiłek w promowanie tej inicjatywy. Osobno podkreślił wkład dyrektorki Ukraińskiej Szkoły Najświętszej Maryi Panny, Inny Grygorowicz, oraz całej społeczności ukraińskiej w Wielkiej Brytanii.

„Ten krok pokazuje, że partnerstwo ukraińsko-brytyjskie działa, a Umowa o stuleciu partnerstwa nabiera realnego znaczenia, które wpływa na życie ludzi i rozwój młodego pokolenia. Nasze dzieci powinny utrzymywać więź z Ukrainą, niezależnie od tego, gdzie mieszkają. A język ojczysty jest jedną z najważniejszych podstaw tej więzi” – podsumował Zaluzhnyj.

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