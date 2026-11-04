Украинский язык включили в школьную программу Великобритании

Украинский язык включили в обновленную школьную программу Великобритании. Отныне он станет частью британской системы образования, а украинские дети смогут сдавать экзамен по родному языку. Об этом сообщил посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

«Сегодня Департамент образования Великобритании объявил о подготовке к введению экзамена GCSE по украинскому языку. Это означает, что у украинских учеников будет возможность официально подтвердить знание родного языка и получить британскую образовательную квалификацию», — написал Залужный в Telegram-канале.

Он пояснил, что GCSE (General Certificate of Secondary Education) — это основная британская школьная квалификация, которую дети обычно получают в 15–16 лет после изучения нескольких предметов и сдачи экзаменов. Среди предметов, по которым можно будет сдавать экзамен, отныне будет и украинский язык.

«Преподавание по новой программе начнется в сентябре 2028 года в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии, а первые экзамены состоятся в 2029 году. Это решение — результат многолетней работы и настойчивости украинской общины в Великобритании, а также наших дипломатов. Для тысяч детей, которых война вынудила уехать из Украины, это возможность учиться за рубежом и в то же время сохранять свою идентичность. Ведь бывали случаи, когда украинским ученикам предлагали сдавать экзамен на русском языке», — подчеркнул Залужный.

Он выразил благодарность правительству Великобритании, британскому Департаменту образования и их коллегам из Министерства образования и науки Украины, а также британским и украинским экспертам, которые приложили усилия для продвижения этой инициативы. Отдельно он отметил вклад директора Украинской школы Пречистой Девы Марии Инны Григорович и всей украинской общины в Великобритании.

«Этот шаг показывает, что украинско-британское партнерство работает, и Соглашение о столетнем партнерстве наполняется реальным содержанием, которое влияет на жизнь людей и развитие молодого поколения. Наши дети должны сохранять связь с Украиной, где бы они ни жили. И родной язык — одна из важнейших основ этой связи», — резюмировал Залужный.

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