乌克兰语已被纳入英国更新后的学校课程。从现在起，它将成为英国教育体系的一部分，乌克兰儿童将有机会参加母语考试。乌克兰驻英国大使瓦列里·扎卢日尼宣布了这一消息。

“今天，英国教育部宣布正在筹备推出乌克兰语GCSE考试。这意味着乌克兰学生将有机会正式证明其母语水平，并获得英国教育资格证书，”扎卢日尼在Telegram频道中写道。

他解释道，GCSE（普通中等教育证书）是英国的主要学校资格证书，学生通常在15至16岁时，通过学习若干科目并参加考试后获得该证书。 从现在起，乌克兰语也将成为可参加考试的科目之一。

“新课程将于2028年9月在英格兰、威尔士和北爱尔兰开始实施，首次考试将于2029年举行。 这一决定是英国乌克兰侨民社区以及我国外交官多年努力和坚持不懈的结果。 对于因战争被迫离开乌克兰的数千名儿童而言，这既提供了在海外求学的机会，又能让他们保持自身的身份认同。毕竟此前曾有过要求乌克兰学生用俄语参加考试的情况，”扎卢日尼强调道。

他向英国政府、英国教育部及其乌克兰教育与科学部的同事，以及为推动这一倡议付出努力的英国和乌克兰专家们表示感谢。 他还特别提到了圣母玛利亚乌克兰学校校长因娜·格里戈罗维奇以及整个英国乌克兰社区所作的贡献。

“这一举措表明，乌克兰与英国的伙伴关系正在有效运作，《百年伙伴关系协议》正被赋予切实的内涵，对人们的生活和年轻一代的发展产生着影响。 无论我们的孩子身在何处，都应保持与乌克兰的联系。而母语正是维系这种联系最重要的基石之一，”扎卢日尼总结道。

乌克兰最高拉达已登记了一项关于少数民族语言教学的法案。

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需要提醒的是，乌克兰内阁已就长期空袭警报下的教育教学组织工作作出决定。