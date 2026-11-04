欧洲刑警组织已将5名涉嫌在荷兰马斯特里赫特TEFAF艺术博览会期间抢劫珠宝店的嫌疑人列入欧盟头号通缉人员名单。据Interia报道，该案涉及2022年6月28日发生的一起袭击，期间价值约4000万欧元的珠宝被盗。

五名嫌疑人

被通缉者包括尼诺斯拉娃·约维奇，以及亚历山大·斯托伊尔科维奇、布拉季斯拉夫·斯托伊尔科维奇、杜尚·迪米特里耶维奇和亚历山大·采尼奇。根据林堡检察院和荷兰警方的资料，他们涉嫌参与了欧洲艺术博览会期间的袭击。

欧洲刑警组织表示，经过四年多的国际调查后，嫌疑人被确认身份。执法人员指出，所有被通缉者都可能携带武器且具有危险性。

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据德国媒体《图片报》报道，该团伙成员逃离荷兰后，经由德国前往塞尔维亚。据称，超速监控摄像头拍到了其中几人。调查人员推测，嫌疑人可能身在塞尔维亚，但不排除他们前往欧洲其他国家的可能性。

乘电动滑板车逃离

据《图片报》报道，4名身穿西装、头戴鸭舌帽的男子进入珠宝店，并在两分钟内用锤子砸碎了展示柜。随后，他们乘电动滑板车离开现场。袭击中无人受伤。

检察院悬赏2万欧元，征集有助于拘捕嫌疑人的信息。执法人员追回了3颗被盗钻石：其中1颗在博茨瓦纳被找到，另外2颗分别在香港和以色列被找到。

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