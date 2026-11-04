Европол добавил пятерых подозреваемых в ограблении ювелирного магазина на художественной ярмарке TEFAF в Маастрихте, Нидерланды, в список наиболее разыскиваемых лиц Европейского Союза. Речь идет о нападении 28 июня 2022 года, во время которого были похищены ювелирные изделия ориентировочной стоимостью €40 млн, сообщает Interia.

Пятеро подозреваемых

Среди разыскиваемых — Нинослава Йович, а также Александар Стоилкович, Братислав Стоилкович, Душко Димитриевич и Александар Ценич. По данным прокуратуры Лимбурга и нидерландской полиции, их подозревают в причастности к нападению во время European Fine Art Fair.

Европол сообщил, что подозреваемых идентифицировали после более чем четырех лет международного расследования. Правоохранители отметили, что все разыскиваемые могут быть вооружены и опасны.

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По информации немецкого издания Bild, после бегства из Нидерландов участники группы направлялись через Германию в Сербию. Нескольких из них якобы зафиксировала камера контроля скорости. Следователи предполагают, что подозреваемые могут находиться в Сербии, однако не исключают их поездок в другие страны Европы.

Побег на электросамокатах

По данным Bild, четверо мужчин в костюмах и кепках вошли в ювелирный магазин и в течение двух минут разбили витрины молотками. После этого они покинули место происшествия на электросамокатах. Во время нападения никто не пострадал.

Прокуратура назначила вознаграждение в размере €20 тыс. за информацию, которая поможет задержать подозреваемых. Правоохранители вернули три украденных бриллианта: один нашли в Ботсване, еще два — в Гонконге и Израиле.

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