Europol dodał pięciu podejrzanych o rabunek w sklepie jubilerskim podczas targów sztuki TEFAF w Maastricht w Niderlandach do listy najbardziej poszukiwanych osób w Unii Europejskiej. Chodzi o atak z 28 czerwca 2022 roku, podczas którego skradziono biżuterię o szacunkowej wartości 40 mln euro, informuje Interia.

Pięciu podejrzanych

Wśród poszukiwanych są Ninoslava Jović, a także Aleksandar Stoiljković, Bratislav Stoiljković, Duško Dimitrijević i Aleksandar Cenić. Według prokuratury w Limburgii i niderlandzkiej policji są oni podejrzewani o udział w ataku podczas European Fine Art Fair.

Europol poinformował, że podejrzanych zidentyfikowano po ponad czterech latach międzynarodowego śledztwa. Funkcjonariusze zaznaczyli, że wszystkie poszukiwane osoby mogą być uzbrojone i niebezpieczne.

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Według niemieckiego dziennika Bild, po ucieczce z Niderlandów członkowie grupy kierowali się przez Niemcy do Serbii. Kilku z nich miała rzekomo zarejestrować kamera kontroli prędkości. Śledczy przypuszczają, że podejrzani mogą przebywać w Serbii, jednak nie wykluczają ich podróży do innych krajów Europy.

Ucieczka na hulajnogach elektrycznych

Według Bild czterech mężczyzn w garniturach i kaszkietach weszło do sklepu jubilerskiego i w ciągu dwóch minut rozbiło młotkami gabloty. Następnie opuścili miejsce zdarzenia na hulajnogach elektrycznych. Podczas ataku nikt nie ucierpiał.

Prokuratura wyznaczyła nagrodę w wysokości 20 tys. euro za informacje, które pomogą zatrzymać podejrzanych. Funkcjonariusze odzyskali trzy skradzione diamenty: jeden znaleziono w Botswanie, a dwa kolejne w Hongkongu i Izraelu.

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