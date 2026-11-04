Europol poszukuje pięciu podejrzanych o rabunek na 40 mln euro — Interia
Europol dodał pięciu podejrzanych o rabunek w sklepie jubilerskim podczas targów sztuki TEFAF w Maastricht w Niderlandach do listy najbardziej poszukiwanych osób w Unii Europejskiej. Chodzi o atak z 28 czerwca 2022 roku, podczas którego skradziono biżuterię o szacunkowej wartości 40 mln euro, informuje Interia.
Pięciu podejrzanych
Wśród poszukiwanych są Ninoslava Jović, a także Aleksandar Stoiljković, Bratislav Stoiljković, Duško Dimitrijević i Aleksandar Cenić. Według prokuratury w Limburgii i niderlandzkiej policji są oni podejrzewani o udział w ataku podczas European Fine Art Fair.
Europol poinformował, że podejrzanych zidentyfikowano po ponad czterech latach międzynarodowego śledztwa. Funkcjonariusze zaznaczyli, że wszystkie poszukiwane osoby mogą być uzbrojone i niebezpieczne.
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Według niemieckiego dziennika Bild, po ucieczce z Niderlandów członkowie grupy kierowali się przez Niemcy do Serbii. Kilku z nich miała rzekomo zarejestrować kamera kontroli prędkości. Śledczy przypuszczają, że podejrzani mogą przebywać w Serbii, jednak nie wykluczają ich podróży do innych krajów Europy.
Ucieczka na hulajnogach elektrycznych
Według Bild czterech mężczyzn w garniturach i kaszkietach weszło do sklepu jubilerskiego i w ciągu dwóch minut rozbiło młotkami gabloty. Następnie opuścili miejsce zdarzenia na hulajnogach elektrycznych. Podczas ataku nikt nie ucierpiał.
Prokuratura wyznaczyła nagrodę w wysokości 20 tys. euro za informacje, które pomogą zatrzymać podejrzanych. Funkcjonariusze odzyskali trzy skradzione diamenty: jeden znaleziono w Botswanie, a dwa kolejne w Hongkongu i Izraelu.