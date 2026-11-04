Європол розшукує п’ятьох підозрюваних у пограбуванні на €40 млн — Interia

Європол додав п’ятьох підозрюваних у пограбуванні ювелірного магазину на мистецькому ярмарку TEFAF у Маастрихті, Нідерланди, до списку найбільш розшукуваних осіб у Європейському Союзі. Йдеться про напад 28 червня 2022 року, під час якого викрали коштовності орієнтовною вартістю €40 млн, повідомляє Interia.

П’ятеро підозрюваних

Серед розшукуваних — Нінослава Йович, а також Александар Стоїлкович, Братислав Стоїлкович, Душко Димитрієвич і Александар Ценич. За даними прокуратури Лімбургу та нідерландської поліції, їх підозрюють у причетності до нападу під час European Fine Art Fair.

Європол повідомив, що підозрюваних ідентифікували після понад чотирьох років міжнародного розслідування. Правоохоронці зазначили, що всі розшукувані можуть бути озброєними й небезпечними.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

За інформацією німецького видання Bild, після втечі з Нідерландів учасники групи прямували через Німеччину до Сербії. Кількох із них нібито зафіксувала камера контролю швидкості. Слідчі припускають, що підозрювані можуть перебувати в Сербії, однак не виключають їхніх поїздок іншими країнами Європи.

Втеча на електросамокатах

За даними Bild, четверо чоловіків у костюмах і кашкетах увійшли до ювелірного магазину та протягом двох хвилин розбили вітрини молотками. Після цього вони залишили місце події на електросамокатах. Під час нападу ніхто не постраждав.

Прокуратура призначила винагороду €20 тис. за інформацію, яка допоможе затримати підозрюваних. Правоохоронці повернули три викрадені діаманти: один знайшли у Ботсвані, ще два — у Гонконгу та Ізраїлі.

Читай нас у