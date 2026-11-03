Hiszpański minister transportu Óscar Puente zapowiedział zamiar rezygnacji po dwóch śmiertelnych katastrofach kolejowych, do których doszło w kraju w tym roku. Nie podał dokładnej daty odejścia ze stanowiska, informuje Der Spiegel.

Oświadczenie ministra

Występując przed deputowanymi, Puente powiedział, że minister transportu w kraju takim jak Hiszpania nie może pozostać na stanowisku po dwóch wypadkach na taką skalę w ciągu niespełna roku. Jak zaznaczył, tymczasowo nadal wykonywał obowiązki, aby uporać się ze skutkami ostatniej katastrofy i podjąć działania.

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Dwie katastrofy w ciągu roku

W ubiegłą środę w centralnym regionie Hiszpanii, Kastylii-La Manchy, zderzyły się dwa pociągi dużych prędkości. W wyniku wypadku zginęło 69 osób. W styczniu w pobliżu Adamuz w Andaluzji pociąg dużych prędkości wykoleił się i zderzył z nadjeżdżającym z przeciwka pociągiem. Wówczas zginęło 46 osób.

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