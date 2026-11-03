Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте заявил о намерении уйти в отставку после двух смертельных железнодорожных аварий, произошедших в стране в этом году. Точную дату ухода с должности он не назвал, сообщает Der Spiegel.

Заявление министра

Выступая перед депутатами, Пуэнте заявил, что министр транспорта в такой стране, как Испания, не может оставаться на должности после двух аварий такого масштаба менее чем за год. По его словам, он временно продолжал исполнять обязанности, чтобы справиться с последствиями последней катастрофы и принять меры.

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Две аварии за год

В прошлую среду в центральном регионе Испании Кастилия-Ла-Манча столкнулись два высокоскоростных поезда. В результате аварии погибли 69 человек. В январе неподалеку от Адамуза в Андалусии высокоскоростной поезд сошел с рельсов и столкнулся со встречным поездом. Тогда погибли 46 человек.

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