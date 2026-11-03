波兰最高法院未达到法定人数，因此法官全体会议无法就宪法法院的情况通过决议。正如RMF24报道，最高法院第一院长兹比格涅夫·卡平斯基召集了周二的特别会议。

部分法官未参加会议

会议开始前，28名法官表示不会参加。卡平斯基表示，由于部分2017年前获任命法官的立场，最高法院民事审判庭和刑事审判庭均未达到法定人数。

与此同时，周二到会的55名法官支持最高法院委员会的决议。该机构就围绕宪法法院的事件通过了一项立场声明，该声明与特别全体会议开始同时在最高法院网站上公布。

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最高法院委员会的立场

委员会对其认为破坏司法权运作宪法基础的行为表示强烈抗议。特别是，决议提及试图将宪法法院院长博格丹·希温奇科夫斯基撤离工作岗位。委员会认为，此类行为没有必要的法律依据，并且在既定程序之外进行。

文件还指出，任职时间最长的法官只有在院长和副院长职位空缺的情况下，才能负责宪法法院的工作。委员会认为不存在这样的依据，因此院长职权被交由无权人员行使。

委员会还表示，存在这样一种风险：由众议院选出、但尚未在波兰总统面前宣誓就职的法官参与作出的决定，可能不会被承认为宪法法院的决定。决议指出，这类法官的法律地位尚未得到充分澄清。委员会呼吁所有国家机关遵守宪法和法律，不要采取可能加深宪法危机的行动。

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